Agos Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: 142 Ermenistanlı bugün Türkiye'den ayrıldı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni<strong> Yetvart Danzikyan</strong>, Türkiye'de yaşayan 142 Ermenistan vatandaşının ülkelerine döndüğünü açıkladı.</p>\n<p><em>Danzikyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:</em><br /><br /><em>"Türkiye'de yaşayan Ermenistanlılar'dan 142 kişi bugün ülkesine döndü. Az insanın umurunda olacağını biliyorum. Kaybediyoruz. Hep beraber kaybediyoruz, kanıyoruz."</em></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/rus-basininda-daglik-karabag-krizi-turkiye-pakistan-ve-azerbaycan-isbirligi-yeni-bir-donemin-baslangici-olabilir,911833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rus basınında Dağlık Karabağ krizi: Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan işbirliği yeni bir dönemin başlangıcı olabilir</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/ermenistan-azerbaycan-in-berde-kentini-vurdu,911816" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentini vurdu: 21 sivil hayatını kaybetti</a></strong></p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1603921594570-ekran-resmi-2020-10-29-00.46" alt width="600" height="194" /></p>\n</body>\n</html>