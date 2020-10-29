Agos Genel Yayın Yönetmeni Danzikyan: 142 Ermenistanlı bugün Türkiye'den ayrıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Türkiye'de yaşayan 142 Ermenistan vatandaşının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Danzikyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye'de yaşayan Ermenistanlılar'dan 142 kişi bugün ülkesine döndü. Az insanın umurunda olacağını biliyorum. Kaybediyoruz. Hep beraber kaybediyoruz, kanıyoruz."

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