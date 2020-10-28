Rus basınında Dağlık Karabağ krizi: Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan işbirliği yeni bir dönemin başlangıcı olabilir

Rus basını Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ve İran'ın oynadığı role yer veriyor.

Kommersant gazetesi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara katılmak üzere Pakistan'dan militanların geldiği iddiasını aktarıyor.

Gazete, Afgan Araştırmaları Merkezi'nin başkanı Andrei Serenko'dan "İslamabad'ın Karabağ'a müdahil olması Pakistan ile Türkiye arasındaki ilginç ilişkilere dayanıyor. Pakistan ordusundaki üst düzey askerler Ankara ile ittifaka daima büyük değer vermiştir" değerlendirmesine yer veriyor.

Serenko'ya göre, "Karabağ sorunu İslamabad'ı aslında pek ilgilendirmiyor. Onlar açısından önemi Türkiye'nin çıkarlarıyla bağlantılı; yani iki büyük Sünni otoriter cumhuriyet arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi bakımından önemli."

Sergei Strokan imzalı "Hindukuş'tan Karabağ'a" başlıklı makalede Serenko şunları söylüyor: "Karabağ savaşında Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasındaki mevcut sıkı işbirliği, Ankara'nın yeni-Osmanlıcı heveslerinin destekleme amacı taşıyan yeni bir uzun vadeli jeopolitik birliğin başlangıcı haline gelebilir."

Hulusi Akar'ın Kazakistan ziyareti

Nezavisimaya Gazeta ise Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Karabağ sorununu görüşmek üzere yaptığı iddia edilen Kazakistan ziyaretine yer verdi.

"Ankara Karabağ savaşında müttefik arayışında" başlıklı yazıda, Rus siyaset uzmanı Arkady Dubnov'san, "Türk bakanının ziyaretinin Güney Kafkasya'da bir aydır devam eden savaşla ilgili olduğu" görüşüne yer veriliyor.

Dubnov'a göre, "Kısa vadede Dağlık Karabağ'da yeni bir statüko arayışı bakımından müzakereler sürecinin kaçınılmaz olduğu göz önüne alınırsa, Türkiye bu süreçte Türkçe konuşan ülkelerin desteğini almaya çalışıyor. Türkiye, bu savaşta nihai zafer için ve Ermenistan'ı Karabağ'daki askerlerini geri çekmeye zorlamak amacıyla aktif bir lobici olduğunu gizlemiyor."

Tahran'ın arabuluculuk rolü

İran'ın Rusya Büykelçisi Kazem Jalali, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinde Tahran'ın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Hükümet yanlısı Izvestia gazetesine konuşan siyaset uzmanı Denis Denisov, İran'ın inisiyatifinin oldukça umut verici olduğunu ve Tahran'ın iki ülkeyle iyi ilişkileri olduğunu söylüyor.

Denisov şöyle devam ediyor: "Bugüne dek İslam cumhuriyeti (İran) sadece açıklama yapmakla yetindi. Sorunun çözümüne yönelik karmaşık bir eylem planı sunulana dek beklemek ve bu planın sadece Bakü ve Erivan açısından değil, başlıca arabulucular için de uygun olup olmadığına bakmak gerekir."

Denisov, İran'ın henüz sorunun çözümü için gerçek bir mekanizma oluşturmadığını belirtiyor.

Karabağ'daki çatışmanın durulduğu açıklamaları için erken olduğunu söyleyen Denisov, Moskova ve Washington'un açıklamalarından yola çıkarak, dış aktörlerin taraflara çatışmayı tırmandırmamaları için baskı yapmaya devam ettiğini ve bölgedeki askeri aktivite ve çatışma yoğunluğunun hızını kesebileceğini vurguluyor.