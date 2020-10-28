Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentini vurdu: 21 sivil hayatını kaybetti

Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda füzelerin isabet ettiği çok sayıda dükkan ve aracın yanmakta olduğu belirtildi.

Saldırıda 21 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu. Azerbaycan Başsavcılığı çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu.

Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Berden'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Hacıyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın günahsız halkına karşı suç işlemeye devam ediyorlar. Kollektif bir cezalandırmaya gidilmelidir. Hayatını yitirenler arasında kadınlar ve masum çocuklar var. Bu yine bir katliamdır, Hocalı Soykırımı'nın devamıdır. Ermenistan, Azerbaycan'a karşı kültürel soykırım uyguluyor. Etnik temizliğin bariz bir örneğidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz." dedi.