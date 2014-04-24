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Kültür-Sanat

Ağca'nın Papa'ya suikast girişimiyle başlayan müzikal

Mehmet Ali Ağca'nın suikast girişiminde bulunduğu Papa 2. Jean Paul'un hayatı müzikal oldu

24 Nisan 2014 15:01

Dokuz yıl önce hayatını kaybeden ve pazar günü düzenlenecek büyük törenle ‘Aziz’ mertebesine yükseltilecek olan Papa 2. Jean Paul'un yaşamı müzikal oldu. Büyük ilgi gören bu sahne gösterisi, Mehmet Ali Ağca'nın Papa'ya suikast girişimini simgeleyen silah sesleri ve ruhani liderin yaşam ile ölüm arasında gidip gelmesiyle başlıyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, "Karol Wojtya: Gerçek Hikaye" adıyla Roma'daki Brancaccio Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşturulan eserde, saldırıyı simgeleyen iki el silah sesi ardından güvercinlerin uçuşması ve Ağca'yı oynayan aktörün kaçmaya çalışırken halk tarafından durdurulmaya çalışılması canlandırılıyor.

Hastane koridorunda yaşam ile ölüm arasında gidip gelmeyi betimleyen sahneler ve anlatımlardan sonra zamanda geriye gidilerek, Polonya Wadowice'de doğan Karol Wojtya'nın 9 yaşındaki haline geçiş yapılıyor.

 

Din adamlığı değil, insani yönü ön plana çıkarıldı

 

Ducio Forzano'nun yönettiği ve orijinal müzikleri ve şarkı sözleri İsrailli şarkıcı Noa tarafından hazırlanan müzikalde, 27 yıl Katolik alemine liderlik etmiş olan Karol Wojtya'nın din adamlığından çok insani yönü ve özel hayatına ağırlık verildi. Bu nedenle ruhani lider bir kez dahi beyaz papalık cüppesi ile sahnede belirmiyor.

Gösteride, eğitim ve dini inanca önem veren bir ailede yetişmiş olan Wojtyla'nın Polonya'da geçen çocukluğu ve gençliğinden, Papa olarak seçilmesine kadar olan hayatının en anlamlı bölümleri ele alınıyor.

En çok sevilen Papaların başında gelen 2'nci Jean Paul'un tiyatro ve spor tutkusu ile Nazizm ve komünizme karşı mücadelesi de sahnede hayat buluyor.

 

Hologramlı, aynalı sahne

 

Teknolojik efektlerle bezenmiş müzikalin sahne tasarımı ise nadir rastlanabilecek tarzda yapıldı.

Müzik, tiyatro ve sinema arasında bir sinerji yarattığını söyleyen yönetmen Forzano, klasik bir sahne yerine, 45 derece yatık bir şekilde sahne üzerine yerleştirilmiş olan dev ayna sayesinde, aktörler ve sahnedeki objelerin yansımasını da kullanmış.

Yukarıdan inen ince panellerle gösterilen videoların yanı sıra hologram tekniğiyle (lazer ışınlarına dayanılarak gerçekleştirilen üç boyutlu görüntü işlemi) ara sıra beliren karakterler de sahneye ayrı bir hava kattı.

15 Nisan'da Roma'da sahnelenmeye başlanan iki perdelik eser 4 Mayıs'a kadar izlenebilecek.
 

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