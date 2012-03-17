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Mehmet Ali Ağca umreye gitti

Abdi İpekçi cinayetinden hüküm giyen ve Papa 2. Jean Poul’e suikast girişimi nedeniyle 29 yıl cezaevinde kalan Mehmet Ali Ağca umreye gitti.

17 Mart 2012 03:48

 

T24- Milliyet gazetesi yayın yönetmeni ve başyazarı Abdi İpekçi cinayetinden hüküm giyen ve Papa 2. Jean Poul’e suikast girişimi nedeniyle 29 yıl cezaevinde kalan Mehmet Ali Ağca umreye gitti.

Suudi Arabistan Havayolları’na ait bir uçakla umre ziyareti için Cidde’ye giden Ağca’yı Atatürk Havalimanı’nda yakınları uğurladı.

Bir kafede dinlenen Ağca, burada yakınlarıyla sohbet etti. Bazı yakınlarının takım elbise giyen ve güneş gözlüğü takan Ağca’nın elini öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

Pasaport kontrolünde bir süre bekleyen Ağca, adres tespiti için bir form doldurdu. Pasaport kontrolünün ardından ihramını giymek için mescide giden Ağca, gazetecilerin sorularını "Bizim ilk sözümüzde son sözümüzde La İlahe İllallah" diye yanıtladı.

İşlemlerin ardından Ağca, Cidde uçağına hareket etti.

 

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