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Afyon Belediye Başkanı o fotoğraf hakkında konuştu: İşçinin kendi kararı

'Herhangi bir yetkilinin talimatı olmaksızın, şeridi tamamen kendi kararıyla bağlamıştır ve kendi beyanına göre, en fazla 5 dakika sürmüştür'

14 Şubat 2015 14:39

Afyonkarahisar’da bir işçinin koluna şerit bağlanarak, soğuk havada yolun ortasında bekletilmesi tepkilere neden olmuştu. Olaydan sonra Çalışma Bakanlığı devreye girdi. Konuyla ilgili olarak dün açıklama yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise, "Belediyemizin herhangi bir yetkilisinin talimatı olmaksızın bir temizlik işçimiz tamamen o andaki kendi kararıyla şeridi koluna bağlamıştır ve kendi beyanına göre bu iş en fazla 5 dakika sürmüştür" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, kar temizleme çalışması yapılırken bir işçinin güvenlik şeridi koluna bağlı olarak görüldüğü fotoğrafın internet medyası ve sosyal paylaşım sitelerinde eleştirilmesine ilişkin, "Belediyemizin herhangi bir yetkilisinin talimatı olmaksızın bir temizlik işçimiz tamamen o andaki kendi kararıyla şeridi koluna bağlamıştır ve kendi beyanına göre bu iş en fazla 5 dakika sürmüştür" dedi.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da belki de son 10-20 yılın en yoğun kar yağışlı senesinin yaşandığını söyledi. Yılbaşından hemen sonra iki gün üst üste yağan karın kalınlığının 40 santimetreyi geçmediğini ancak meteorolojik verilere göre şu anda bu miktarın 53 santimetre olduğunu vurgulayan Çoban, Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlükleri ekiplerinin bu konuda sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

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