Afyon Caz Festivali 16 yaşında

Afyon'da 16'ıncı kez düzenlenen caz fesitvali bu sene 1 - 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. 16. Afyonkarahisar Caz Festivali, Çek Cumhuriyeti’nden müzisyenleri ve Türk cazının ustalarını bir araya getiriyor. Festivalin genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem üstleniyor.

16. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin açılışını Çek Cumhuriyeti’nden Josefina Zampova Quartet, kapanış konserini de Çek Cumhuriyeti’nden Praglı bir soul/pop topluluğu Skeptemistic ile yapacak. Jiri Simek Band 6 Haziran’da festivalde olacak. Jiri Simek sadece kendi ülkesi olan Çek Cumhuriyeti’nde değil, Avrupa’da da adı iyi bilinen Praglı bir gitarcı. Birçok topluluğun yanı sıra Milan Svoboda, Maria Schneider gibi önemli caz müzisyenleriyle muhtelif çalışmalarda bulundu. Elektrik gitarda Jiri Simek, basta Jan Jakubec ve davulda da Michael Nosek’in yer aldığı bu üçlünün repertuarı ağırlıklı olarak caz, blues, rock, funk türünde kendi özgün bestelerinden oluşmakta. Yanı sıra yaratıcılıklarını sergiledikleri Depeche Mode ve Nirvana yorumları da var.

16. Afyonkarahisar Caz Festivali’nde bir gelenek devam ediyor ve müzisyenler okulları ziyaret ediyor, genç insanlarla tanışıyor, onlara müziği sevdirmeyi hedefliyor. Bu yıl yapılacak üç okul konserinin ve söyleşilerinin konukları David Herzig, Michael Nosek ve Jan Jakubec. Festival caz fotoğrafçısı Aykut Uslu Tekin in fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak.