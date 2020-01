İstanbul Müzik Festivali yarın başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 44. İstanbul Müzik Festivali, 1 Haziran Çarşamba akşamı Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek Açılış Konseri ve Töreni’yle başlıyor.

Shakespeare’in “Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” dizelerinden esinlenen festival, 24 Haziran tarihine kadar İstanbul’un 17 farklı mekânındaki 26 konserle müzik dolu bir ay yaşatacak. Aralarında Murray Perahia, Gautier Capuçon, Angel Blue, Gérard Caussé, Patricia Petibon, Alice Sara Ott, Maxim Vengerov, Richard Galliano gibi isimlerle, dünyanın önde gelen topluluklarından Viyana Senfoni Orkestrası, Venedik Barok Orkestrası, Orchestra of the Swan ve Academy of St Martin in the Fields’in de bulunduğu 600'e yakın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayacak festival ilk haftasına hızlı başlıyor.

İstanbul Müzik Festivali’nin biletleri Biletix satış sistemi ve Ana gişe İKSV’den ve festival süresince Aya İrini Müzesi’nde yer alan gişeden de alınabilir. Konservatuarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da İstanbul Müzik Festivali konserlerine ücretsiz girebilecek.

1 Haziran Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan açılış töreninde, Uluslararası Çaykovski Piyano Yarışması 2015 birincisi Dmitry Masleev’e Sacha Goetzel yönetimindeki festivalin yerleşik orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Masleev, Türkiye’deki bu ilk konserinde Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nun “parlak bir vitüözite” olarak tanımlanan yorumuyla müzikseverlerin karşısında olacak. Shakespeare’in 400 yıllık kültürel mirasını kutlamak üzere yazarın “Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” (On İkinci Gece) dizesi etrafında kurgulanan 44. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserinde ayrıca, Şostakoviç’in en başarılı film müziği olarak görülen Hamlet Süiti de seslendirilecek.

44. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü, önder bir besteci ve eğitmen olmasının yanı sıra kendini müziğe ve entelektüel her alanda araştırmalara adamış olan Türk çağdaş müzik bestecisi İlhan Baran’a festivalin açılış konseri öncesi yapılacak törende takdim edilecek.

‘Bir Virtüözün Piyano Maratonu’: İdil Biret 75. Yaşını İstanbul Müzik Festivali’nde kutluyor

Festival çağımızın en büyük virtüözlerinden İdil Biret ile klasik müzik severlere unutulmayacak bir ‘Piyano Maratonu’ yaşatmaya hazırlanıyor. Barok dönemden 20. Yüzyıl müziğine uzanan geniş repertuarlı maraton ile bu sene 75. yaşını kutlayan İdil Biret, SEREL sponsorluğunda 2 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Albert LongHall’da, 5 Haziran’da Süreyya Operası’nda ve 8 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde konserler verecek.

Konsere Doğru etkinlikleri kapsamında 2 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da Aydın Büke, 5 Haziran’da Süreyya Operası’nda Can Çakmur ve 8 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde ise Filiz Ali konserlerden önce, İdil Biret ve program hakkında dinleyicilere bilgi verecekler.

Bu yılki festivalin Yıldızlar Buluşması’nın ilkinde klasik müzik dünyasının efsanevi isimlerinden piyanist Maria João Pires, düzenli işbirliği yaptığı usta çellist Antonio Meneses ile yer alıyor. İkili 4 Haziran’da Süreyya Operası’nda vereceği konserde, Beethoven’in 4 numaralı Viyolonsel Sonatı ve Piyano Sonatı No.32’yi, Brahms’ın 1 numaralı Viyolonsel Sonatı’nıve Falla’nın Popüler İspanyol Süiti’ni seslendirecek.

İstanbul Müzik Festivali tarafından iki yıldır düzenlenen ve müzikseverlerin ilgiyle karşıladığı Hafta Sonu Klasikleri festival boyunca Cumartesi ya da Pazar günleri açık havada gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Hafta Sonu Klasikleri’nin ilkinde, 5 Haziran Pazar günü saat 11.00’de Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Konserde, Viyanalı yaylı çalgılar dörtlüsü Auner Quartet dinleyicilere keyifli bir program sunacak.

Müziği doğallığı içinde aktarmanın ve yeni yorum olasılıklarının peşinde olan topluluk, Mozart’ın dörtlü biçiminin yaratıcısı olarak görülen Haydn’a ithaf ettiği 17 Numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü yorumlayacak. Ayrıca, Auner Quartet Schubert’in günümüze ulaşan nadir tiyatro müziklerinden biri olan ve ‘duyguların en güzel müzikal anlatımı’ olarak nitelendirilen 13 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü “Rosamunde”yi de seslendirecek. Hafta Sonu Klasikleri, Pernigotti’nin gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.