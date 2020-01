İstanbul Müzik Festivali programında neler var?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 44. kez düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, 1-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, ölümünün 400. yılında William Shakespeare’in “Eğer müzik aşkın gıdasıysa, durmadan çalınız” dizelerinden esinlenen temasıyla müzikseverlerle buluşacak. Konserler konservatuvarın müzik ve şan bölümündeki öğrencilere geçen sene olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olacak.

Festivalin temasından esinlenen “Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız" konseri ünlü piyanist Alexei Volodin'in yorumu ve Mert Fırat ve Tilbe Saran'ın oyunculuklarıyla sahneye konacak. Müzik festivali, usta yazar Yaşar Kemal’in 1978 tarihli romanından Michael Ellison’ın uyarladığı müzik tiyatrosu Deniz Küstü’nün dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. Çocukların da unutulmaduğı organizasyonda İngiliz şef Howard Griffiths, halen Genel Müzik Direktörlüğünü yürüttüğü Brandenburg Devlet Orkestrası ile birlikte, metnini kendisinin yazdığı, müzikleri Fabian Künzli’ye ait olan Cadı ile Maestro masalında klasik müziği eğlenceli bir dille sunulacak.

Festival programı

AÇILIŞ KONSERİ: BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI & DMITRY MASLEEV

1 Haziran Çarşamba | Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı | 19.00

44. İstanbul Müzik Festivali, dünyanın en önemli yarışmalarından kabul edilen Uluslararası Çaykovski Piyano Yarışması 2015 birincisi Dmitry Masleev’e Sacha Goetzel yönetimindeki festivalin yerleşik orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın eşlik ettiği, 1 Haziran Çarşamba akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki konserle başlıyor. Müzik eleştirmenlerinin yaratıcı karakterine ve doğal stiline özellikle dikkat çektiği Dmitry Masleev, Türkiye’deki bu ilk konserinde Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nu “parlak bir vitüözite” (The Financial Times) olarak tanımlanan yorumuyla müzikseverlerin karşısında olacak. Shakespeare’in 400 yıllık kültürel mirasını kutlamak üzere ölümsüz yazarın “Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” (On İkinci Gece) dizesi etrafında kurgulanan 44. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserinde ayrıca, Şostakoviç’in en başarılı film müziği olarak görülen Hamlet Süiti de seslendirilecek.

Konser öncesinde yapılacak ödül töreninde Türk çağdaş müzik bestecisi İlhan Baran’a 44. İstanbul Müzik Festivali’nin Onur Ödülü takdim edilecek.

İDİL BİRET: BİR VİRTÜÖZÜN PİYANO MARATONU

2 Haziran Perşembe | Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall | 20.00

5 Haziran Pazar | Süreyya Operası | 18.00

8 Haziran Çarşamba | Aya İrini Müzesi | 20.00

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren klasik müziğe yorumculuğuyla damgasını vurmuş piyanistimiz İdil Biret, 75. yaşını 44. İstanbul Müzik Festivali’nde, barok dönemden 20. yüzyıl müziğine uzanan geniş repertuarlı bir maraton ile kutlayacak. Küçük yaşta müzik otoriterlerini kendisine hayran bırakarak Türkiye’de “Harika Çocuklar Kanunu”nun çıkarılmasına vesile olanBiret, yarım yüzyılı aşan müzik kariyerinde oluşturduğu kendine özgü tonu, yorumu ve tekniğiyle dünyanın büyük orkestraları ve şefleriyle beş kıtayı kapsayan iki bine yakın konser verdi. Ayrıca sanat hayatına Fransa, İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden aldığı sayısız ödül sığdıran Biret, ülkemizde 1971 yılında çıkan kanunla Devlet Sanatçısı unvanını alan ilk isimlerden biri oldu. Piyano repertuarının en zor eserlerindeki yetkinliğiyle bilinen Biret, festivalde SERELsponsorluğunda

2 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da, 5 Haziran’da Süreyya Operası’nda ve 8 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde konserler verecek.

Konsere Doğru etkinlikleri kapsamında 2 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da Aydın Büke, 5 Haziran’daSüreyya Operası’nda Can Çakmur ve 8 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde ise Filiz Ali konserler öncesinde, İdil Biret ve program hakkında dinleyicilere bilgi verecekler.

ORCHESTRA OF THE SWAN

“BİR YAZ GECESİ RÜYASI”

3 Haziran Cuma | Aya İrini Müzesi | 20.00

Temasını Shakespeare’in “Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” dizelerinden alan

44. İstanbul Müzik Festivali, ölümünün 400. yılında büyük yazarıBir Yaz Gecesi Rüyası konseriyle anıyor. Shakespeare’in en renkli oyunlarından Bir Yaz Gecesi Rüyası için Mendelssohn’un bestelediği eserde Orchestra of the Swan ve 2015 Leyla Gencer Şan Yarışması Halk Ödülü sahibi soprano Ayşe Şenogul, tiyatro oyuncusu Tilbe Saran’la bir araya geliyor. Orchestra of the Swanayrıca, Mendelssohn’un son büyük orkestra eseri olan Keman Konçertosu’nda ise genç İngiliz kemancı Tamsin Waley-Cohen’i konuk edecek. Konser, 3 Haziran akşamı Aya İrini Müzesi’nde yapılacak.

Shakespeare’in yaşadığı Stratford-upon-Avon merkezli Orchestra of the Swan, Birmingham Şehir Salonu’nun da Yerleşik Orkestrası.BBC Music dergisinin “mükemmel, heyecan dolu bir orkestra ve şef” olarak tanımladığı topluluk geçtiğimiz sezon İngiltere genelinde 60’tan fazla konser verdi ve Çin’e ilk turnesini başarıyla tamamladı. Orkestranın 2015/16 sezonu Yerleşik Sanatçısı olan genç kemancı Tamsin Waley-Cohen, Kraliyet Filarmoni, Londra Filarmoni, BBC Orkestraları ve Budapeşte Filarmoni gibi topluluklar eşliğinde konserler verdi. Shakespeare’nin Bir Yaz Gecesi Rüyası’na tekrar can veren Mendelssohn’un aynı adlı eseri, ünlü tiyatrocu Tilbe Saran’ın oyundan canlandıracağı bölümlerle daha da zenginleştirerek sunulacak.

Konsere Doğru etkinlikleri kapsamında konser öncesindeAsuman Kafaoğlu Büke, Shakespeare ve Bir Yaz Gecesi Rüyasıoyunu üzerine Aya İrini Müzesi ön avlusunda 19.00’da bir konuşma gerçekleştirecek.

MÜZİK ROTASI

4 Haziran Cumartesi

*Kahvaltı 09.00-10.30

Konserler:

Üç Horan Kilisesi | 11.00 ve 12.00

Meryem Ana (Panayia İsodion) Kilisesi | 12.00 ve 13.00

Sent Antuan Alt Kilisesi | 12.50 ve 13.50

Hollanda Konsolosluğu Şapeli | 14.00 ve 15.00

Kırım Anglikan Kilisesi | 15.30 ve 16.30

Eşsiz konserlerle bugüne kadar izleyicilerini unutulmayacak müzik yolculuklarına çıkaran İstanbul Müzik Festivali, bu yıl programında Müzik Rotası başlıklı yeni bir etkinliğe yer veriyor. Beyoğlu’nun tarihi mekânlarında gerçekleştirilecek konserler, Balıkpazarı’ndaki Üç Horan Kilisesi’nde, 2013 yılındaki festivalin Genç Solisti seçilen Cansın Kara’nın Bach yorumuyla başlayacak. İkinci durağında, üç genç müzisyenden oluşan Trio Pax, ilk kez bir konsere ev sahipliği yapacak Meryem Ana (Panayia İsodion) Kilisesi’nde dinleyicileri Fransız repertuarıyla buluşturacak. Sent Antuan Alt Kilisesi’nde gerçekleşecek üçüncü konserde, Viyanalı yaylı çalgılar dörtlüsü Auner Quartet, Schubert’in Rosamunde’sini yorumlayacak. Daria van den Bercken ise kendisine 2012 Amsterdam Ödülü’nü kazandıran Handel Piyanoda projesindenKlavsen Süitleri’ni Hollanda Konsolosluğu Şapeli’nde seslendirecek. Kırım Anglikan Kilisesi’ndeki son konserde, şefHakan Şensoy yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası ile 2012 Festival Genç Solisti Emre Engin ve 2015 Süreyya Operası Ulusal Keman Yarışması birincisi Gamze Erengönül, Bach’ın keman konçertoları yorumlarıyla müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Müzik Festivali, şehrin tarihi mekânlarına taşıdığı etkinliklerle kültürel mirasa sahip çıkarken genç müzisyenleri dinleyicilerle buluşturarak desteklemeye de devam ediyor.

Müzik Rotası, bluechip Creative Events sponsorluğunda, festivalin ilk hafta sonu olan 4 Haziran Cumartesi günü 11.00 ve12.00 olmak üzere iki seans halinde gerçekleştirilecek.

*Müzik Rotası etkinliği öncesinde Cezayir Bahçe’de düzenlenecek kahvaltı sırasında Hristiyanlık tarihi ve arkeolojik turlar uzmanı Mert Taner dinleyicilere tarihi kiliseler hakkında bilgi verecek. Kahvaltı için sınırlı sayıda bilet satışı da yapılacak.

YILDIZLAR BULUŞMASI -I: ANTONIO MENESES & MARIA JOÃO PIRES

4 Haziran Cumartesi | Süreyya Operası | 20.00

Bu yılki festivalin Yıldızlar Buluşması’nın ilkinde klasik müzik dünyasının efsanevi isimlerinden piyanist Maria João Pires, düzenli işbirliği yaptığı usta çellist Antonio Meneses ile yer alıyor. Yakın zaman önce Deutsche Grammophon etiketiyle çıkardıklarıWigmore Hall Recital albümüyle de övgüler toplayan ikili, müzikal birlikteliklerini İstanbul Müzik Festivali’ne taşıyorlar.

Piyanist Pires, 1948’de dört yaşındayken verdiği ilk konserinden bu yana müzikal yorumu ve sanatının kusursuz bütünlüğüyle dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor. Pires, Berlin Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Boston Senfoni gibi orkestraların, Schleswig-Holstein, Schubertiade, Edinburgh, BBC Proms gibi festivallerin aranan konuğu olmasının yanı sıra Augustin Dumay ve Antonio Meneses ile de oda müziği konserleri veriyor. Viyolonselci Meneses ise 1977’de Münih ARD Yarışması ve 1982’de Moskova’da Çaykovski Yarışması’nda kazandığı birinciliklerle müzik dünyasındaki yerini alan, eleştirmenlerce en büyük virtüözler arasında sayılan ve dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle konserler veren bir virtüöz.

Maria João Pires ve Antonio Meneses ikilisi 4 Haziran’daSüreyya Operası’nda vereceği konserde, Beethoven’in 4 numaralı Viyolonsel Sonatı ve Piyano Sonatı No.32’yi Brahms’ın 1 numaralı Viyolonsel Sonatı’nı ve Falla’nın Popüler İspanyol Süiti’ni seslendirecek.

HAFTA SONU KLASİKLERİ

5 Haziran Pazar | Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi | 11.00

11 Haziran Cumartesi | Fenerbahçe Parkı | 11.00

19 Haziran Pazar | Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi | 11.00

İstanbul Müzik Festivali tarafından iki yıldır düzenlenen ve müzikseverlerin ilgiyle karşıladığı Hafta Sonu Klasikleri festival boyunca Cumartesi ya da Pazar günleri açık havada gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Festivalin hafta sonu sabahlarını müziksiz bırakmayan konser serisi Hafta Sonu Klasikleri’nin ilki 5 Hazirangünü Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde Viyanalı yaylı çalgılar dörtlüsü Auner Quartet tarafından gerçekleştirilecek. Müziği doğallığı ve orijinalliği içinde aktarmanın ve yeni yorum olasılıklarının peşinde olan topluluk, Mozart’ın dörtlü biçiminin yaratıcısı olarak görülen Haydn’a ithaf ettiği 17 Numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü’nü yorumlayacak. Ayrıca, Schubert’in günümüze ulaşan nadir tiyatro müziklerinden, ruh halinin ve duyguların en güzel müzikal anlatımı olarak nitelendirilen 13 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü “Rosamunde”yi de seslendirecek.

11 Haziran’da Fenerbahçe Parkı’nda yapılacak Hafta Sonu Klasikleri’nin ikincisinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi bakır nefesli sanatçıları tarafından kurulan Brassolist, Ceren Gündoğdu’nun solistliğinde caz müziğinden türkülerimize uzanan geniş ve renkli bir repertuar sunacak.

19 Haziran günü Sakıp Sabancı Müzesi Bahçesi’nde gerçekleştirecek son konserde ise genç, yeni ve dinamik viyolonsel dörtlüsü 4Cellos, Villa-Lobos’tan Debussy’ye, viyolonselin derin ve yumuşak tınısını yansıtan birbirinden güzel parçalar seslendirecek. Max Bruch’un Kol Nidrei eserinde bol ödüllü genç viyolonselci Poyraz Baltacıgil de topluluğa katılırken, konserin bir de sürpriz konuğu olacak.

Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Hafta Sonu Klasikleri konseri mekân kapasitesi nedeniyle rezervasyon@iksv.org adresinden alınacak rezervasyon onayıylaücretsiz olarak takip edilebilecek.

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELD & MURRAY PERAHIA

6 Haziran Pazartesi | Aya İrini Müzesi | 20.00

7 Haziran Salı | Aya İrini Müzesi | 20.00

İstanbul Müzik Festivali, bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edeceği, çağımızın efsane piyanistlerinden Murray Perahia ile günümüzün en iyi oda orkestralarından Academy of St Martin in the Fields’i iki konserde ağırlayacak. Murray Perahia, 40 yılı aşan müzik hayatı boyunca dünyanın önde gelen orkestralarıyla, en prestijli festivallerinde ve salonlarında konserler verdi. Kazandığı Gramophone, BBC Music ödüllerinin yanı sıra iki de Grammy sahibi olan Perahia sayısız albüme imza attı. Perahia’nın Konuk Birinci Şefi olduğu Academy of St Martin in the Fields ise 500’ün üzerinde albüm içeren diskografisiyle dünyanın en çok kayıt yapmış oda orkestralarından biri. Perahia ile Academy of St Martin in the Fields birlikte de pek çok önemli kayıt, konser ile ABD, Avrupa, Japonya ve Asya’da turneler gerçekleştirdi.

Murray Perahia, Academy of St Martin in the Fields’le birlikte 6 Haziran’da gerçekleştirecekleri ilk konserde Mozart’ın 9 numaralı Piyano Konçertosu’nu seslendirecek; ayrıca orkestrayı Mendelssohn’un 13 numaralı Yaylı Çalgılar Senfonisi ile Schumann’ın 2. Senfonisi’nde yönetecek. Aya İrini Müzesi’ndeki konser öncesinde Murray Perahia’ya 44. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilecek.

7 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirecekleri ikinci konserde ise İngiliz besteci Benjamin Britten’in kişisel hayranlığını kazanan Perahia, Britten’in Frank Bridge’in Teması Üzerine Çeşitlemeler’i ve Schubert’in Bitmemiş Senfoni adıyla da bilinen8. Senfonisi’ni yönetirken, Beethoven’ın 4 numaralı Piyano Konçertosu’nda piyano başına geçecek.

Murray Perahia ve Academy of St Martin in the Fields konserleriMercedes-Benz Türk AŞ gösteri sponsorluğunda yapılacak.

YEHUDI MENUHIN 100 YAŞINDA

MENUHIN AKADEMİSİ SOLİSTLERİ & MAXIM VENGEROV

9 Haziran Perşembe | Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı | 20.00

İstanbul Müzik Festivali, 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olan kemancı Yehudi Menuhin’in doğumunun 100. yılını sanatçının mirasına sahip çıkan genç müzisyenlerin vereceği bir konserle kutlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ilk festivali 1. İstanbul Festivali’nin de konuğu olan Yehudi Menuhin tarafından kurulan Uluslararası Menuhin Müzik Akademisi, günümüzün en iyi keman virtüözlerinden olan Maxim Vengerov ile festivalde olacak. Avrupa müzik mirasının sonraki nesillere aktarılabilmesi için müzisyenler ve öğrenciler arasında dolaysız bir bağlantı kurmak misyonuyla Yehudi Menuhin tarafından 1977 yılında kurulanUluslararası Menuhin Müzik Akademisi, genç müzisyenlere Nadia Boulanger, Benjamin Britten, Pablo Casals, Gaspar Cassado, George Enescu, Arturo Toscanini gibi isimlerle çalışma şansı tanırken, bünyesinde oluşturduğu Menuhin Akademisi Solistleri topluluğu ile de dünya sahnelerinde tecrübe kazandırıyor.

2011 yılında akademinin müzik direktörlüğüne getirilen kemancıMaxim Vengerov günümüzde klasik müzik sahnelerinin en aranan solistlerinden biri olmasının yanı sıra şefliğiyle de göz dolduruyor. Grammy, Gramophone, Echo, Edison ödülleri sahibi Vengerovhem şef hem de solist olarak yer alacağı, 9 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek bu konserde yaylı çalgılar repertuarının en sevilen örneklerinden bazılarını yorumlayacak.

ALEXEI VOLODIN

“EĞER MÜZİK AŞKIN GIDASIYSA, DURMADAN ÇALINIZ”

10 Haziran Cuma | Sent Antuan Alt Kilisesi | 20.00

44. İstanbul Müzik Festivali’nin teması ile aynı adı taşıyan bu özel proje, gücünü Shakespeare’in ölümsüz eserlerinden, Rus piyano okulunun yeni temsilcilerinden Alexei Volodin’in müzikal hassasiyetinden ve usta tiyatrocular Mert Fırat ile Tilbe Saran’ın etkileyici oyunculuklarından alıyor.

Alexei Volodin, 2003 yılında Geza Anda Yarışması’nda kazandığı birincilik ile adım attığı kariyerinde, New York Filarmoni, Leipzig Gewandhaus ve Londra Senfoni gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla konserler veriyor. Geçtiğimiz sezon Mariinsky Tiyatrosu’nun yerleşik sanatçısı olan Volodin, Beethoven Piyano Konçertoları Maratonu ve Prokofiev’in tüm konçertolarını seslendirdiği konserleriyle dünya basınında övgü dolu yorumlarla yer aldı. Piyanistin Shakespeare’in Romeo ve Juliet, Bir Yaz Gecesi Rüyası ve Kral Lear eserlerinden esinlenmiş büyük bestecilerin eserlerini seslendireceği gecede, Türk tiyatrosunun usta isimi Tilbe Saran ile genç kuşağın yetenekli oyuncularındanMert Fırat bu oyunlardan sahneler canlandıracak. Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız başlıklı konser Işıklar Holdinggösteri sponsorluğunda 10 Haziran’da Sent Antuan Alt Kilisesi’nde gerçekleştirilecek.

DENİZ KÜSTÜ

11 Haziran Cumartesi | Süreyya Operası | 14.00 ve 20.00

*Dünya prömiyeri

44. İstanbul Müzik Festivali, usta yazar Yaşar Kemal’in 1978 tarihli romanından Michael Ellison’ın uyarladığı müzik tiyatrosuDeniz Küstü’nün dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. Yaşar Kemal’in öngörülü, çevreci romanını ele alan bu güçlü müzik tiyatrosunun bestecisi Michael Ellison, 2012’de İstanbul Müzik Festivali ve Rotterdam Operadagen ortak siparişi üzerine bestelediği Söyle Ben Senim-Mevlana’daki gibi yine Türk geleneksel çalgılarını çoksesli müziğin içine işleyerek, eserin Boğaz’a özgü eşsiz ses dünyasını yaratıyor. İstanbul’un manzaraları ile karakterlerinin hayallerini anlatırken kimi zaman bir tekneye kimi zaman bir şehir labirentine dönüşen sahnenin fonundaki video skenografisiyle Beyoğlu ve Kadıköy’ün karanlık köşeleri de fantastik deniz manzaralarına, hayal dünyalarına dönüşüyor. Deniz Küstü, Michael Ellison’un müzikleri, Simon Jones’un librettosu ve rejisi, Zeynep Tanbay’ın koreografisi veNohLab tarafından tasarlanan video skenografisiyle sahneye taşınacak.

Festival seyircisine müzikal ve görsel bir deneyim yaşatacakDeniz Küstü, 11 Haziran’da Süreyya Operası’nda matine ve suare olmak üzere iki seansta izleyicilerle buluşacak.

Konsere Doğru etkinlikleri kapsamında Cevat Çapan’ın Yaşar Kemal ve Deniz Küstü romanı üzerine konuşması konser öncesinde 19.00’da gerçekleştirilecek.

CADI İLE MAESTRO

12 Haziran Pazar | Uniq Hall İstanbul | 12.00 ve 14.00

44. İstanbul Müzik Festivali müziğin büyülü dünyasını bu kez çocuklara açıyor. İngiliz şef Howard Griffiths’in yazdığı, Fabian Künzli’nin bestelediği müzikal masal Cadı ile Maestro, çocuklara klasik müziği eğlenceli bir dille sunuyor. Minik bir köyün tuhaf sakinleri, kapkara bir ormanda kedisiyle yaşayan küçük cadı ve cesur Maestro’nun hikâyesini anlatan Cadı ile Maestro,Brandenburg Devlet Orkestrası’nın yorumu ve oynadığı filmler ve dizilerle pek çok kez En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanan ünlü tiyatrocu Bergüzar Korel’in anlatımıyla hayat bulacak. Alman Çocuk Edebiyatı Orkestrası Ödüllerine de aday olan Cadı ile Maestro, 4 yaş ve üzeri çocuklara tavsiye ediliyor. Bu özel proje12 Haziran tarihinde Uniq Hall İstanbul’da iki seans halinde gerçekleştirilecek. Projenin 12.00’deki seansı ENKA Vakfı gösteri sponsorluğunda yapılacak.

YILDIZLAR BULUŞMASI -II: ARTEMIS QUARTET & GAUTIER CAPUÇON

13 Haziran Pazartesi | Süreyya Operası | 20.00

İstanbul Müzik Festivali dinleyicileri yıldızların buluşmalarına tanıklık etmeye devam ediyor. Dünyanın en saygın dörtlülerinden biri Artemis Quartet ve “çellonun yıldızı” olarak nitelendirilenGautier Capuçon uluslararası çapta övgü toplayan işbirliklerini festivale taşıyor. Gramophone, Diapason d’Or ve Echo ödülleri sahibi Artemis Quartet, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Japonya ve Avustralya’daki belli başlı müzik merkezlerine ve festivallere konuk olmasının yanı sıra 2011 yılında Viyana Konzerthaus’un Yerleşik Topluluğu ilan edildi. Özellikle Beethoven’ın eserlerini yorumlamadaki ustalıkları nedeniyle Beethoven Evi Onur Üyeliği’ne kabul edilen topluluk, hem bestecinin müziğine olan bağını hem de 20. yıldönümünü kutlamak üzere 2009’da başlayan ve iki sezon süren Avrupa turnesinde Beethoven’ın tüm yaylı dörtlülerini seslendirdi.

Çellonun yıldızı Capuçon ise dünyanın önde gelen orkestralarına solist olmasının yanı sıra resitaller ve oda müziği konserleriyle Avrupa’nın önemli salonlarına ve festivallerine konuk oluyor; Martha Argerich, Daniel Barenboim, Mikhail Pletnev, Yuja Wang, Yuri Bashmet, Angelika Kirchschlager, Ebéne Kuartet gibi solist ve topluluklarla çalıyor.

Birlikte nefes kesici performanslara imza atan Artemis Quartet veGautier Capuçon, 13 Haziran’da Süreyya Operası’nda festival izleyicilerine kaçırılmayacak bir buluşma vadediyor.

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI & ANGEL BLUE

14 Haziran Salı | Aya irini Müzesi | 20.00

İstanbul Müzik Festivali Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Sacha Goetzel yönetiminde, The Financial Times’ın “jenerasyonunun en olağanüstü seslerinden biri” olarak tanımladığı Angel Blue ile buluşacak. Dünyanın en önemli şan yarışmalarından Placido Domingo’nun Operalia’sında 2009 yılında kazandığı ödüller ve 2010 yılında katıldığı Verbier Festivali’ndeki başarılı performansıyla uluslararası kariyerine adım atarak son beş yılda 30 ülkede sahneye çıkan Blue, aynı zamanda eski güzellik kraliçesi. Özellikle parlak tizleri ve “dumanlı” orta tonları, zarafeti ve teatral yeteneği ile opera repertuarının en önemli kadın rollerinin aranan isimlerinden biri haline gelen Blue, bu sezon başında da La Scala Tiyatrosu’ndaMusetta rolüyle övgüler topladı. Zubin Mehta, Placido Domingo ve Simon Rattle ile düzenli olarak projelerde buluşan sanatçı, Berlin Filarmoni, Münih Filarmoni, İsrail Filarmoni, Leipzig Gewandhaus gibi önemli orkestralar eşliğinde dünyanın önde gelen festivallerinde konserler veriyor. Yeteneğinin çok yönlülüğü popüler müzik dünyasında da karşılık bulan Blue, Donna Summer, Chaka Khan, Jewel gibi sanatçılarla da sahneyi paylaştı. Türkiye’nin en iyi senfonik topluluğu olmasının yanı sıra adından Avrupa’da da söz ettiren BİFO, Angel Blue ile 44. İstanbul Müzik Festivali’nde Borusan Holding gösteri sponsorluğunda 14 Haziran tarihinde Aya irini Müzesi’nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser verecek.

FESTİVAL BULUŞMASI: TRIO ARTE & GERARD CAUSSE

15 Haziran Çarşamba | Sent Antuan Alt Kilisesi | 20.00

*İstanbul Müzik Festivali Siparişi, Dünya prömiyeri

İstanbul Müzik Festivali’nin daha önce birlikte müzik yapmamış sanatçıları festival kapsamında ilk kez bir araya getirdiği, dinleyicilerin olduğu kadar icracıların da heyecanla bekledikleriFestival Buluşmaları serisinde bu yıl üç genç virtüözden kuruluTrio Arte, ünlü viyolacı Gérard Caussé ile buluşuyor. KonserdeÖzkan Manav’ın İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine yazdığı yeni bestesi Ludus Modalis’in de Trio Arte tarafından dünya prömiyeri yapılacak.

Güher-Süher Pekinel’in ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesi kapsamında desteklediği, genç yaşlarında büyük başarılara imza atmış üç müzisyenden 19 yaşındaki Veriko Tchumburidze, 2012 yılında 7. Çaykovski Genç Müzisyenler Yarışması’nda kazandığı birincilikle uluslararası çapta dikkat çekti ve 41. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri’nde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte sahne aldı. 2011 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni seçilen Dorukhan Doruk, Witold Lutoslawski Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda ikincilik kazandı. Doruk, Viyana Konzerthaus, Zürih Tonhalle gibi Avrupa’nın tanınmış salonlarına ve Bodensee, Verbier, Schleswig-Holstein Festivalleri’ne konuk oldu ve 42. İstanbul Müzik Festivali Açılış Konseri’ni gerçekleştirdi. Solistliği ile olduğu kadar oda müzisyenliğiyle de uluslararası alanda kendini gösteren 23 yaşındaki Yunus Tuncalıise Musica Mundi Yaz Oda Müziği Festivali ve Pablo Casals Oda Müziği Festivali dâhil, çeşitli uluslararası festivaller ve müzik merkezlerinde konser verdi. Bu üç genç virtüöz, en büyük viyola virtüözlerden biri Gérard Caussé ile birlikte aynı sahneyi paylaşacak. Charles Cros Akademisi Büyük Ödülü, Gabriel Fauré Ödülü ve SACEM Ödülü ile taçlandırılmış 40’ı aşkın albümü kapsayan bir diskografiye sahip olan Caussé, Gidon Kremer, Maxim Vengerov, Frank Peter Zimmermann, Renaud ve Gautier Capuçon ile sık sık bir araya geliyor.

Bir usta ve üç başarılı genç müzisyeni bir araya getirecek bu özel konser, 15 Haziran’da Sent Antuan Alt Kilisesi’nde MMK Metalurji gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

ISABELLE VAN KEULEN TOPLULUĞU & “TANGO NUEVO”

16 Haziran Perşembe | Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı | 21.00

Keman ve viyola sanatçısı Isabelle van Keulen ve topluluğu, Arjantinli besteci Astor Piazzolla’nın geleneksel tango melodileri ile klasik müzik formlarını ve caz unsurlarını ustaca sentezleyerek yarattığı Nuevo Tango ile 44. İstanbul Müzik Festivali’ne geliyor. Klasik müzik sahnelerinde hem kemancı hem viyolacı olarak saygın bir yere sahip; önemli orkestralara solist olarak konuk olmasının yanı sıra oda müziği projeleriyle de sık sık gündeme gelen Isabelle van Keulen’in 2011 yılında kurduğu topluluğu, her biri kuşağının önde gelen icracılarından olan bandeneoncuChristian Gerber, kontrbasçı Rüdiger Ludwig ve piyanist Ulrike Payer’den oluşuyor. İlk konserlerinden itibaren sadık bir hayran kitlesi kazanan topluluk, Rheingau Müzik Festivali, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Delft Festivali gibi festivallerde verdiği konserlerle çok konuşuldu. 20. yüzyılın modern ve hızlı dünyasına tekrar romantik bir soluk getiren Nuevo Tango, Isabelle van Keulen Topluluğu tarafından 16 Haziran’da Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı’nın koruluğunda seslendirilecek.

VARŞOVA FİLARMONİ ORKESTRASI & HERBERT SCHUCH

17 Haziran Cuma | İş Sanat Konser Salonu | 20.00

*Türkiye prömiyeri

İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Yerleşik Konuk OrkestrasıVarşova Filarmoni Orkestrası, İstanbullu müzikseverlerle buluşacağı iki konser verecek. Varşova Filarmoni Orkestrası’nın ilk konserinin solisti günümüz klasik müzik dünyasında heyecan uyandıran piyanistlerden Herbert Schuch olacak. Konserde son yılların en önemli müzikal keşfi Polonyalı besteci Weinberg’in 4. Senfonisi’nin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek.

İki yıl üst üste Echo Klassik ödülü kazanan Schuch, Londra Filarmoni’den Tokyo NHK Senfoni’ye, Camerata Salzburg’dan Danimarka Radyo Senfoni’ye pek çok orkestra ile Pierre Boulez, David Foster, Yannick Nézet-Séguin, Valery Gergiev gibi şefler yönetiminde çalıyor. Avrupa’nın köklü orkestralarından Varşova Filarmoni Orkestrası ağırladığı Edvard Grieg, Vladimir Horowitz, Otto Klemperer, Sergei Prokofiev, Sergei Rachmaninov, Richard Strauss, Anne-Sophie Mutter, Gidon Kremer, Martha Argerich ve Simon Rattle gibi günümüzün büyük şef ve solistleriyle 20. yüzyıl müziğinin canlı tanığı. Beş kıtada 140’a yakın turne gerçekleştirmiş olan Varşova Filarmoni Orkestrası, 50’den fazla albüm içeren diskografisiyle Grammy dâhil pek çok ödül sahibi.

Jacek Kaspszyk yönetimindeki Varşova Filarmoni Orkestrası’nın Rachmaninov’un Paganini’nin bir Teması Üzerine Rapsodi’sindeHerbert Schuch’a eşlik edeceği konserde, orkestra gerçekleştireceği Türkiye prömiyerinin yanı sıra festivalin “Eğer Müzik Aşkın Gıdasıysa, Durmadan Çalınız” temasına gönderme yapmak üzere Çaykovski’nin ilk başyapıtı sayılan, Shakespeare’inRomeo ve Juliet’inden ilham alarak bestelediği Fantezi Uvertürü’nü de seslendirecek. Konser, 17 Haziran’da İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Konsere Doğru etkinliği kapsamında konser öncesinde 19.00’daAydın Büke program hakkında bilgiler verecek ve Weinberg’i tanıtacak.

VARŞOVA FİLARMONİ ORKESTRASI & GAUTIER CAPUÇON

18 Haziran Cumartesi | İş Sanat Konser Salonu | 20.00

44. İstanbul Müzik Festivali Yerleşik Konuk Orkestrası Varşova Filarmoni Orkestrası, ikinci konserinde yıldız viyolonselci Gautier Capuçon ile 19. yüzyıl Avrupa’sının büyük bestecilerinin sevilen eserlerini seslendirmesinin yanı sıra Shakespeare’den ilham almış iki başyapıtla festival temasına gönderme yapacak. Jacek Kaspszyk yönetimindeki Varşova Filarmoni Orkestrası, pek çok müzisyenin gösterişli bir viyolonsel konçertosu olarak nitelendirdiği Saint-Saëns’ın 1 numaralı Viyolonsel Konçertosu (ile Massenet’nin Meditasyon’unda, kuşağının önde gelen viyolonselcilerinden Gautier Capuçon’a eşlik edecek.

BBC Music dergisinin “zarafet ve gösteri sanatının ideal bileşimi” olarak tarif ettiği Capuçon, Berlin Filarmoni’den New York Filarmoni’ye, Amsterdam Concertgebouw’dan Tokyo NHK Senfoni’ye dünyanın dört bir yanında önemli orkestralara düzenli konuk oluyor. Bol ödüllü sanatçı viyolonsel repertuarının başyapıtlarını içeren geniş diskografisiyle de dikkat çekiyor.

18 Haziran akşamı İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşecek konser öncesinde, Dikmen Gürün’ün Shakespeare üzerine konuşacağı Konsere Doğru etkinliği de 19.00’da yer alacak.

DOLUNAYA ŞARKILAR

19 Haziran Pazar |Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs | 20.00

44. İstanbul Müzik Festivali, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile birlikte klasik müziği ay ışığı altında açık havaya taşıdığı yeni bir seri başlatıyor. Dolunayın aydınlattığı bir gecede Boğaziçi Üniversitesi’nin yeşillikleri içinde gerçekleşecek Dolunaya Şarkılarbaşlıklı konserin solistleri soprano Teona Dvali ve tenor Andrej Dunaev, Dvořák’ın popüler Aya Şarkı aryasından Puccini’nin şefkatli O mio babbino caro’suna uzanan bir seçki seslendirirken Özbekistanlı şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası Carmen Süitleri’ni de yorumlayacak.

Henüz 21 yaşında Mahler Şeflik Yarışması’nda kazandığı ödül ile klasik müzik dünyasında yankı uyandıran Shokhakimov, Avrupa’dan Amerika’ya verdiği konserler ve opera temsillerinde Londra Filarmoni, Dresden Staatskapelle, Fenice Tiyatrosu Filarmoni Orkestrası gibi pek çok önemli orkestrayı yönetti ve 2015 yılında Deutsche Oper am Rhein’ın şefliğine getirildi. 2010 yılında kazandığı Uluslararası Arturo Toscanini Şan Yarışması Özel Ödülü ve Uluslararası Rolanda Nicolosi Yarışması birinciliğiyle kariyerine adım atan soprano Dvali, halen Mariinsky Operası solisti olduğu gibi La Scala Tiyatrosu, Ravenna Operası dâhil pek çok önemli operada konuk solist olarak sahneye çıkıyor. Bolşoy Tiyatrosu’nun yeni prodüksiyonu Eugene Onegin’deki Lensky karakteri ile övgüler alan deneyimli tenor Dunaev ise BBC Proms, Glyndebourne Festivali, Deutsche Oper, Semperoper Dresden ve Los Angeles Operası gibi pek çok önemli opera evi ve festivalin konukları arasında yer alıyor.

Dolunaya Şarkılar başlıklı konser, Tekfen Vakfı sponsorluğunda,19 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde müzikseverlerle buluşacak.

VENEDİK BAROK ORKESTASI & PATRICIA PETIBON

20 Haziran Pazartesi | Aya İrini Müzesi | 20.00

44. İstanbul Müzik Festivali, Fransa opera dünyasının en parlak yıldızlarından Patricia Petibon ve alanının önde gelen topluluklarından Venedik Barok Orkestrası’nı ağırlayacak. Victoires de la Musique Classique’te iki kez En İyi Opera Sanatçısı ödülü ve En İyi Opera Albümü dalında 2009 BBC Müzik Ödülü kazanan Petibon, Paris, Rennes, Bastille, Bavyera, Zürih, Viyana Operaları ile Salzburg ve Aix-en-Provence Festivalleri dâhil, dünyanın dört bir yanında önde gelen opera evleri ve festivallerde pek çok farklı rolde sahneye çıkıyor. Erken dönem müziği üzerine en beğenilen müzisyenlerden biri olduğu gibi Barok, Klasik ve erken Romantik dönem eserlerinin de önde gelen bir yorumcusu olarak tanınan Andrea Marcon yönetiminde Venedik Barok Orkestrası, Diaposon d’Or, Echo ve Edison gibi önemli ödüllerle de başarısını kanıtlamış bir topluluk. Orkestra, 17 ve 18. yüzyıl başyapıtlarının tekrar keşfedilmesi için yaptığı çalışmalarla pek çok operanın çağdaş prömiyerlerini gerçekleştirirken, Philippe Jaroussky, Magdalena Kožená, Gautier Capuçon, Nicola Benedetti, Avi Avital gibi seçkin solistlerle işbirliği yapıyor.

Venedik Barok Orkestrası’nın Patricia Petibon ile birlikte Barok müziğin altın çağını yansıtan Handel’in operalarından seçilmiş aryalardan oluşan bir programla, müzikseverleri 17. yüzyılda müzikal bir yolculuğa çıkaracak konser, 20 Haziran’da Aya İrini Müzesi’nde Türkiye İş Bankası gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek.

EDITH PIAF’A SAYGI

RICHARD GALLIANO & SYLVAIN LUC

22 Haziran Çarşamba | Fransız Sarayı Bahçesi | 21.00

44. İstanbul Festivali, 20. yüzyılın en güzel aşk şarkılarını yorumlayan Fransa’nın ikonik sesi, Edith Piaf’ı özel bir konserle anıyor. Klasik müzikten caza uzanan besteci kimliği ile günümüzün en büyük akordeoncularından Richard Galliano ve caz gitaristi Sylvain Luc, Piaf’ın 2015’teki 100. doğum yılı onuruna unutulmaz şansonlarını tekrar yorumladığı bu özel proje ile festivalin konuğu olacak. II. Dünya Savaşı sırasında otobiyografik şarkılarıyla Fransa’nın ulusal ikonu haline gelen kabare şarkıcısı, şarkı yazarı ve oyuncu Edith Piaf’ın anılacağı konser, 22 Haziran’da Fransız Sarayı Bahçesi’nde TSKB gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

VİYANA SENFONİ ORKESTRASI & PABLO HERAS- CASADO & ALICE SARA OTT

24 Haziran Cuma | Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı | 20.00

44. İstanbul Müzik Festivali, Avrupa’nın en saygın topluluklarından biri kabul edilen Viyana Senfoni Orkestrası’nı, Musical America’nın 2014’te Yılın Şefi seçtiği Pablo Heras-Casado’un yöneteceği, solistliğini ise The Guardian tarafından “müzik dünyasında bir efsane olacak potansiyele sahip” olarak görülenAlice Sara Ott’un üstleneceği kapanış konserinde ağırlayacak.

Londra Kraliyet Filarmoni, Philharmonia Orkestrası, Tokyo NHK Senfoni, Los Angeles Filarmoni gibi orkestraların konuğu olanAlice Sara Ott, Chopin Valsleri’nin tamamını yorumladığı kaydı ile 25 ülkede liste başı olurken Echo ödülünü de kazandı. 1900 yılında kurulduğundan bu yana geleneksel Viyana tınısına sahip çıkan Viyana Senfoni Orkestrası klasik müziğin efsane olarak nitelendirilen şefleriyle çalıştı. Bugün orkestra repertuarının temel taşları haline gelmiş birçok eserin ilk seslendirilişleri de Viyana Senfoni Orkestrası imzasını taşıyor. 1946’dan bu yana Bregenz Festivali’nin Yerleşik Orkestrası olan Viyana Senfoni, 2006 itibariyle de Theater an der Wien’in Yerleşik Opera Orkestrası.Viyana Senfoni Orkestrası’nın, The Times tarafından “paha biçilmez” olarak tanımlanan yorumuyla, festival temasına gönderme yapan Çaykovski’nin Orkestra için Fantezi Uvertürü “Fırtına”yı ve Dvorak’ın 7. Senfonisi’ni seslendirileceği konser sadece festivali değil, tüm sezonu taçlandıran bir kapanış konseri olacak. Piyanist Alice Sara Ott ise bu konserde Liszt’in 2 numaralıPiyano Konçertosu’nu seslendirecek.

24 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek kapanış konseri öncesindeki Konsere Doğruetkinliğinde ise Sevin Okyay 19.00’da bir konuşma yapacak.