Afganistan'da hastane bombalayan ABD askerlerine disiplin cezası verildi

Afganistan'ın Kunduz kentinde geçen yıl ABD güçlerinin bir hastaneyi bombalaması sonucu 42 kişinin öldüğü olayla ilgili 16 ABD askeri personeline disiplin cezası verildiği belirtildi.

AP haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, bu kişilerin başka bir ceza soruşturulması tabi tutulmadıklarını belirtti. Disiplin cezası alan 16 kişinin bir bölümü ABD Özel Kuvvetler mensubu.

Pentagon'un soruşturmayla ilgili detayları bugün açıklaması bekleniyor.

Yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait hastane Ekim ayında, ABD ordusuna bağlı Özel Hava Kuvvetleri'nin AC-130 tipi askeri uçakla gerçekleştirdiği bir operasyonunda hedef alınmıştı.

ABD'li yetkililer olay ardından, bölgede kendilerine ateş açıldığı için hastane yakınına saldırıya geçildiğini söylemişlerdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne buna sert tepki göstermişti.

Yetkililer daha sonra saldırının hata olduğunu kabul etmiş ve soruşturma başlamıştı.