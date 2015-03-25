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Dünya

Afganistan'da 2 bin kişi linç edilen Ferhunde için yürüdü

Afganistan'da linç edilip, ardından benzin dökülerek yakılan kadın için tepkiler artarak sürüyor

25 Mart 2015 08:31

Afganistan uleması, başkent Kabil'de geçen hafta bir kadının 'Kuran yaktığı gerekçesiyle' linç edilerek öldürülmesini kınadığını açıkladı.

Din adamları, öldürülen kadının 'iyi bir Müslüman' olduğunu ve muska satılmasına karşı çıkmakta haklı olduğunu söylediler.

Ferhunde adlı kadın, geçen hafta Afganistan'ın başkenti Kabil'de kalabalık bir grup tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

Görgü tanıkları, Kuran'ı yaktığı iddia edilerek linç edilen genç kadının, batıl inançlarla ilgili görüşünü açıkça dile getirdiği için saldırıya uğradığını söylemişlerdi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Ferhunde'nin öldürülmeden önce bir türbede muska satan bir din adamıyla tartıştığı öğrenilmişti.

28 yaşındaki kadın önce sopalarla dövülmüş, üzerine basılıp tekmelenmiş, bedeni bir araçla sürüklenmiş ve en sonunda yakılmıştı.

Ferhunde'nin cenazesini Afgan kadınlar sırtlarında taşımış, dün de yüzlerce kişi genç kadına adalet talebiyle eylem yapmıştı.

Ülkede Ferhunde için yapılan protestolar bugün de artarak devam etti. Yaklaşık iki bin kişi yürüdü.

Yürüyüşte yer alan Afganistan Kadın Konseyi'nden Fatana Gailani, Associated Press haber ajansına "Artık yeter. Yeni nesil yalnızca savaşı biliyor, eğitimsizler ve şimdi bir de işsizler" dedi.

Eylemlere katılan bazı kadınlar tepkilerini yüzlerini kırmızıya boyayarak, bazıları da Ferhunde'nin kanlı yüzünün resmini taşıyarak gösterdi.

Bugünkü protestolar, Kabil polis sözcüsü Haşmet Stanikzai'nin Facebook'ta cinayeti övmesi üzerine alevlendi.

Polis sözcüsüyle birlikte 13 polisin olayla ilgili görevden alındığı ve sorgulanacağı öğrenildi.

Ayrıca olayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı.

Ferhunde'nin ailesi polisi, olay sırasında kenarda durmak ve hiçbir şey yapmamakla suçluyor.

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