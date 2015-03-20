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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da Kur'an-ı Kerim yakan kadına linç

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, zihinsel engelli olduğu belirtilen bir kadın Kur'an-ı Kerim'i yaktığı iddiasıyla kalabalık tarafından linç edildi.

20 Mart 2015 11:58


Haber ajanslarına yansıyan iddialara göre olay Kabil'in Şahi Doh Şamşira Camisi yakınlarında meydana geldi. 32 yaşındaki bir kadının cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı iddiası üzerine kalabalık bir grup toplandı.

Kadın, tekbir getiren grubun tekmeli ve sopalı saldırısına uğradı. Çevrede birikenler olayı akıllı telefonlarıyla kaydetti.

Kalabalık kadını daha sonra kurumuş bir nehir yatağına attı. Üzerine benzin döküp yaktı. Aralarında polislerin de bulunduğu yüzlerce kişinin olayı izlemekle yetindiği ileri sürüldü. Olay yerine gelen itfaiye cesedi söndürdü.

Polis: Dört kişi yakalandı

Kabil güvenlik yetkilileri, olayla ilgili dört kişinin yakalandığını açıkladı.

Linç edilen kadının anne ve babası, kızlarının 16 yıldır psikolojik bir hastalıktan muzdarip olduğunu açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AfganistanKabilKur KerimDohCamisiDörtDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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