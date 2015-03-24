Afgan kadın 'görüşünü açıkça söylediği için linç edildi'

Afganistan'da görgü tanıkları, geçen hafta Kuran'ı yaktığı iddia edilerek linç edilerek öldürülen genç kadının, batıl inançlarla ilgili görüşünü açıkça dile getirdiği için saldırıya uğradığını söyledi.

Ferhunde, geçen hafta Afganistan'ın başkenti Kabil'de kalabalık bir grup tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

Ferhunde'nin öldürülmeden önce bir türbede muska satan bir din adamıyla tartıştığı belirtildi.

Tartışma sırasında Ferhunde, Kuran'ı yakmakla suçlandı ve çevresinde toplanan kalabalık tarafından dövüldü.

Pazartesi günü yüzlerce Afgan saldırıyı protesto gösterisi düzenledi.

Olayda 28 yaşındaki Ferhunde dövüldü, kendisine sopalarla vuruldu, üzerine basıldı, bedeni bir araçla sürüklendi ve en sonunda ise yakıldı.

Görgü tanığı bir polis AP haber ajansına, Ferhunde'nin bir yerel din adamıyla tartıştığını söyledi.

Ferhunde'nin babası ise kızının kadınların, türbedeki din adamlarının sattığı muskalara para harcamalarıyla ilgili özendirilmelerinden şikayet ettiğini söyledi.

Görgü tanığı polis şunları söyledi:

"Ben Müslümanım ve Müslümanlar Kuran'ı yakmazlar dedi. Daha fazla insan toplandı ve polis onları uzaklaştırmaya çalıştı ancak durum kontrolden çıktı."

Ferhunde'nin kardeşi Nacibullah ise Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Başbakan Abdullah Abdullah'a seslenerek, "Eşref Gani ve Doktor Abdullah'ın da kızları var biliyorum. Ferhunde de onların kızıydı. Kardeşimin hakkını kendi kızlarının haklarını nasıl savunuyorlarsa öyle savunmalılar" dedi.

Öte yandan Afganistan İçişleri Bakanı Nurullah Ulumi, Kuran yakmakla suçlanan ve linç edilen Ferhunde'nin 'masum' olduğunu açıkladı.

Nurullah Ulumi, "Ferhunde'ye yönelik suçlamalar tamamen asılsız. O dindar bir kızdı. Kuran yakılmasıyla bir ilgisi de yoktu ve masumdu" dedi.

Masum bir kadını koruyamadıkları için 'büyük bir acı içerisinde' olduğunu ifade eden Ulumi, "Umarız bu öyle bir olay bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

Genç kadının cenazesi kadınlar tarafından kaldırılmıştı.