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Dünya

Linç edilip ardından yakılan Afgan kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Afganistan'da linç edilip, ardından benzin dökülerek yakılan kadının cenazesini kadınlar kaldırdı

22 Mart 2015 19:25

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Kuran yaktığı öne sürülerek linç edilip, ardından benzin dökülerek yakılan Ferhunde adlı kadının cenazesini kadınlar kaldırdı.

Afgan geleneklerinin dışına çıkan yüzlerce kadın, cenaze töreninde, Ferhunde'yi öldürenlerin cezalandırılmasını istedi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sonunda Ferhunde'nin Kuran yaktığına dair bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı.

Soruşturma emri Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından verilmişti.

Afgan kadınının cep telefonlarıyla kaydedilen linç edilme görüntüleri sosyal medyada büyük öfke yaratmıştı.

Çoğunluğu erkeklerden oluşan bir grup taş ve sopalarla saldırdığı Ferhunde'yi döverek öldürmüş, polisin olaya seyirci kaldığı öne sürülmüştü.

Kalabalık daha sonra Afgan kadının cesedini yaktı.

Afganistan'da daha önce böyle bir saldırı meydana gelmemişti.

Cenaze töreninde Ferhunde'nin tabutunu kadınlar taşıdı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili olarak sekizi polis memuru 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

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