'Affedersiniz Ermeniler'den Erdoğan'a: Bizi oltana takma dalgana bak!

Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV ve Star televizyonun ortak yayınında Ermeniler'le ilgili sözlerine, tepki gelmeye devam ediyor.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında canlı yayında 'Benim için Gürcü dediler. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler' sözlerine Ermeni vatandaşlar, yazılı bir açıklama yaparak, yanıt verdi.

'Affedersiniz Ermeniler' başlıklı basın açıklaması şöyle:

"... ve benim için mesela neler söylediler;

çıktı bir tanesi (aynı zihniyet) Gürcü diyen oldu,

çıktı bir tanesi afedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu..."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan



Sittin sene "Türküm" diye bağırtıldık.

(tamam sen kaldırdın)

Bağırdığımız şeyi hiç "çirkin" bulmadık. "Yanlış" bulduk.

Hiç, olmamızı söyledikleri şeye kızıp sinirlenmedik.

O şey olmamızı dayatmalarına sinirlendik.



Ha ırkçımız, "Türk düşmanı”mız hiç olmadı mı. olmaz mı.

Her millette ne kadar varsa bizde de o kadar vardır.

Ama biz ırkçı olanlarımızı alıp da baş tacı etmedik.

Bu bizim temsilcimizdir diye parlatıp ortalığa çıkarmadık.



Nasıl ki şimdi senin sözlerini, sana oy verenlere yazmıyorsak,

yıllardır da mağduriyetimizin kaynağı olarak "Türklüğü" (ya da Kürtlüğü, Çerkesliği, Müslümanlığı vs.) görmedik.



Soyu kırılmış bir halkın kendi toprağındaki diasporası olarak küçük küçük, sinik sinik yaşayıp gidiyoruz.

Bizi oltaya takmayı bırak artık. dalgana bak.



Ta ki biz Ermeniler, Rumlar, Süryaniler, Türkler, Kürtler, Çerkesler, Gürcüler, Aleviler, Hıristiyanlar, Museviler, Müslümanlar şimdi sana oy veren ve vermeyen kardeşlerimizle, bir gün senden daha iyisini yapabileceğimizi gösterene kadar, dalgana bak.

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