Erdoğan'ın 'affedersiniz bana Ermeni diyen oldu' sözüne Twitter'da kim, ne dedi?

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tartışılan "Alevi" çıkışı ile ilgili olarak, “Affedersiniz bana çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu” sözleri sosyal medyada tepki yağdı.

NTV ve Star TV’nin ortak yayınında “Adaylar Konuşuyor” programına konuk olarak katılan ve gündeme ilişkin soruları cevaplayan Erdoğan’a bir mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve rakibi Demirtaş için söylediği “Kılıçdaroğlu sen Alevi’sin ben Sünni. Bunu söyle. Demirtaş sen de Zazasın. Bunu söylemekten korkma” sözleri soruldu.

Erdoğan bu sözlerini şu açıklamayı getirdi:

“Bırakın Türkiye’de Türk, Türk olduğunu Kürt Kürt olduğunu söylesin. Bunda ne var? Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Benim için neler söylediler. Çıktılar bir tanesi aynı zihniyet. ‘Gürcüdür’ diyen oldu. Çıktı bir tanesi affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu. Ben dedemden, babamdan öğrendiğim Türküm. Herkes istediği yöne çekiyor.”

Başbakan Erdoğan, 10 Haziran 2011 tarihinde NTV’de katıldığı “Seçime Doğru” programında yöneltilen bir soru üzerine, kendisi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çok sayıda kitap bulunduğunu da ifade ederek, “Bu kitaplar içerisinde ne Yahudiliğimiz, ne Ermeniliğimiz ne affedersiniz Rumluğumuz hiçbir şeyimiz kalmadı” demişti.

İşte nediyor.com tarafından derlenen Twitter'daki yorumlardan bazıları şöyle: