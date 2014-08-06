Başbakan'ın 'affedersiniz Ermeni dediler' sözüne CHP'li vekilden suç duyurusu

CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, bugün (6.8.2014) Ankara Adliyesi’ne giderek "Bana Gürcü dediler. Affedersiniz daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler" diyen Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında "etnik ayrımcılık ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa verilen dilekçede, Başbakan Erdoğan'ın dün akşam NTV-Star ortak yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladığı programda "Bana Gürcü dediler. Affedersiniz daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler" sözü gerekçe gösterildi. Başvuruda, Erdoğan'ın sözlerinin etnik ayrımcılık olduğu vurgulandı. Hakkında dava açılması talep edildi.