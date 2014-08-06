T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'ın 'affedersiniz Ermeni dediler' sözüne CHP'li vekilden suç duyurusu

CHP'li Hurşit Güneş, "Bana Gürcü dediler. Affedersiniz daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler" diyen Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu

06 Ağustos 2014 15:44

Arzu Yıldız

CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, bugün (6.8.2014) Ankara Adliyesi’ne giderek "Bana Gürcü dediler. Affedersiniz daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler" diyen Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında "etnik ayrımcılık ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa verilen dilekçede, Başbakan Erdoğan'ın dün akşam NTV-Star ortak yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladığı programda "Bana Gürcü dediler. Affedersiniz daha çirkinini söylediler, Ermeni dediler" sözü gerekçe gösterildi. Başvuruda, Erdoğan'ın sözlerinin etnik ayrımcılık olduğu vurgulandı. Hakkında dava açılması talep edildi. 

ETİKETLER

tayyip erdoğanermeniafedersinizçirkinhurşit güneşsuç duyurusuhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24