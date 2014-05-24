AFAD: Deprem 40 saniye sürdü, 1’i ağır 266 yaralı

Ege denizinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve Ege’de hissedilen depreme ilişkin açıklama yapan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, depremde 1'i ağır, 266 kişinin yaralandığını açıkladı.

Nurlu, AFAD'da düzenlediği basın toplantısında, 6,5 büyüklüğündeki depremin Gökçeada'nın yaklaşık 40 kilometre batısında, denizde, 25 kilometre derinlikte oluştuğunu, bundan 8 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldiğini söyledi. Depremin 40 saniye sürdüğünü ifade eden Nurlu, bu büyük depremin oldukça geniş alanda, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de hissedildiğini kaydetti.

Şu ana kadar yaklaşık 70 artçı deprem belirlendiğini ifade eden Nurlu, "Bölgede 4'ten büyük 6 depremmeydana geldi. Türkiye Diri Fay Haritası'na baktığımızda, Saros Körfezi civarında Kuzey Anadolu Fayı'nın batı ucunda deprem meydana geliyor, artçı şokların dağılımı da yine bu bölgede gözleniyor" diye konuştu.

En büyük artçının 5.3, en küçüğünün 2.3 olarak ölçüldüğünü anlatan Nurlu, "Bu depremin AFAD tarafından işletilen ivme ölçer istasyonlarındaki değeri de 176 gal olarak hesaplandı" bilgisini verdi.

‘Geçen yıl da hissedilir ölçekte iki deprem meydana geldi’

Bölgedeki deprem aktivitesi hakkında bilgi veren Nurlu, geçen yıl bölgede hissedilir ölçekte iki depremmeydana geldiğini söyledi. Nurlu, "Bunların biri 8 Ocak'ta Gökçeada'nın 50 kilometre kuzeyinde 6 büyüklüğünde, diğeri 30 Temmuz'da 5.3 büyüklüğündeki deprem" diye konuştu.

Depremin hissedilme değeri olan şiddeti hakkında bilgi veren Nurlu, "AFAD-RED uygulaması kapsamında yapılan haritaya bakıldığında, depremin şiddeti Gökçeada merkezde 7, Çanakkale merkezde 5 olarak hesaplanmıştır" açıklamasını yaptı.

‘Bazı evlerde çatlak, iki minare tepesinde yıkık oluştu’

AFAD'ın Türkiye'deki deprem aktivitesini ülke genelindeki 725 gözlem istasyonuyla 7 gün 24 saat takip ettiğini, AFAD il müdürlüklerinin depremi haber alır almaz devreye girdiğini ve şu anda her şeyin kontrol altına alındığını belirten Nurlu, şunları kaydetti:

"Gelen bilgilere göre, Edirne ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bazı evlerde çatlakların olmuş, Gökçeada'da üç metruk evde ve Tepeköy'de bazı ailelerin yaşadığı evlerde küçük çaplı hasar meydana gelmiştir. Tekirdağ Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinde de iki caminin minare tepesinde yıkıklar oluşmuştur. Çok büyük bir hasar şu ana kadar gelmedi. 6.5 büyüklüğüdeki depremden biz de mevcutta zaten büyük bir hasar beklemiyoruz. Çünkü denizde, yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta meydana geliyor."

‘Endişe edilecek bir durum söz konusu değil’

Depremde can kaybı yaşanmadığına işaret eden Nurlu, "Deprem sırasında toplam 266 vatandaşımızın panik nedeniyle çok hafif yaralanmalar geçirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Yine panik nedeniyle bir ağır yaralanma söz konusudur" dedi.

AFAD olarak toplam 666 personel ve 10 il müdürlüğünün tüm araçlarıyla bölgede çalışma yürüttüklerini vurgulayan Nurlu, "Endişe edilecek bir durum söz konusu değil. 6.5 büyüklüğündeki depremden sonra 5.3 büyüklüğünde artçı deprem de meydana geldiği için şu anda deprem büyüklükleri küçülerek devam etmektedir, belli bir süre de devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Depremin ardından AFAD olarak gerekli tedbirleri aldıklarını bildiren Nurlu, Soma'da bulunan AFAD Başkanı Fuat Oktay ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın haberi alınca Ankara'ya doğru yola çıktıklarını da kaydetti.

‘Herhangi fayı tetiklemesi şu an itibarıyla beklenmiyor’

Nurlu, "ağır yaralı kişinin durumunun" sorulması üzerine, "Bir ağır yaralımız, Balıkesir'in Edremit ilçesinde panik nedeniyle balkondan atlamış bir vatandaşımız. Şu anda hastanede tedavi altında" diye konuştu.

Bu depremin "ana fay hattı açısından ne anlam taşıdığı" sorusunu da yanıtlayan Nurlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Anadolu Fayımız bizim ülkemizin önemli deprem zonlarından birisi. İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nden geçerek, Saros Körfezi'ne doğru ilerlemektedir. Bizim depremlerimiz de Kuzey Anadolu Fayı'nın en batı ucunda, Gökçeada'nın yaklaşık 40 kilometre kadar ötesinde meydana gelen depremler. Yaptığımız analizlere göre, geçmiş yıllarda da bu bölgede bu büyüklüklerde depremler meydana gelmiştir. Herhangi fayı tetiklemesi, şu an itibarıyla beklenmiyor."

Depremlerin önceden tahmininin bugünün teknolojisiyle mümkün olmadığını da vurgulayan Nurlu, "Bu fay parçası üzerinde artçı depremler sürüyor. Enerji boşaldığı zaman da büyük ihtimalle bu enerji sönümlenecektir" dedi.

Başbakan Erdoğan, Atalay'ı telefonla arayarak bilgi aldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da depremle ilgili Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan bilgi aldı.

Başbakan Erdoğan'ın, görüşmede, Atalay'dan, Ege Denizi'nde saat 12.25'te meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Atalay: Aldığım bilgilere göre herhangi bir zarar ziyan yok

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Mavi Marmara saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uğur Süleyman Söylemez'in Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki cenaze namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ege Denizi'ndeki depreme ilişkin soru üzerine Atalay, "Deprem şiddetli ama Ege Denizi ortasında meydana geliyor. Çanakkale'ye 90 kilometre mesafede ciddi hissedildi. Çanakkale ve çevresindeki köylerde etkilenme yok ama şiddeti oldukça fazla. Herhangi bir zarar ziyan olmadı, aldığım bilgilere göre zarar ziyan yok" dedi.

Ala: Ciddi yaralanma hasar yok

İçişleri Bakanı Efkan Ala da depremin ciddi sonuçlara yol açmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Ala, şunları söyledi: "Çanakkale'de, Yalova'da, İstanbul'da hissedildi ama çok şükür ciddi bir yaralanma ve hasar kaydı yok. Ciddi yaralanmadan kastım; birkaç kişi balkonlarından atlamış. Hafif incinmeler var. Onun dışında hem Çanakkale Valisi hem AFAD'la görüştük. Herhangi bir problem, hasar veya yaralanma yok. Hepimize geçmiş olsun."

Kızılay Gökçeada'ya yardım gönderdi

Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Birim Şefi Uğur Mahmut, AA muhabirine, Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezince alınan karar gereği deprem bölgesine bir öncü araç ve yardım tırı sevk ettiklerini söyledi.

Olası afetlere karşı hazırda bekletilen tırın kısa süre içerisinde bölgeye ulaşacağını ifade eden Mahmut, "Genel merkezimiz Afet Operasyon Merkezince bölgeye yardım gönderilmesi kararı alındı. Kararın ardından hazırda beklettiğimiz içerisinde 500 battaniye, 240 aile mutfak seti ve 30 çadır olan yardım tırını afet bölgesine sevk ettik. Bölgede depremzedelere gerekli yardımlar yapılacak" diye konuştu.

Mahmut, yardımın yeterli olmaması durumunda Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü olarak yardım sevkıyatı için hazır olduklarını kaydetti.