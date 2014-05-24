Ege Denizi'nde 6,5 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin batısı etkilendi!

Ege Denizi'nde saat 12.25'te 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 40 saniye süren deprem İstanbul, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Edirne, Aydın ile Yunanistan’ın doğu kıyıları ve Yunanistan adalarında hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmazken, en az 266 kişi hafif şekilde yaralandı, bir kişi de kalp krizi geçirdi. Deprem nedeniyle Çanakkale, Gökçeada ve Edirne'de bazı binalar hafif şekilde zarar gördü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin batısındaki tüm illerde hissedilen depremin merkezi üssünü Gökçeada'nın batısında Ege Denizi olarak saptadı.

Richter ölçeğine göre 6,5 büyüklüğündeki deprem saat 12.25'te meydana geldi. Deniz tabanının 11,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Çanakkale, Edirne, İzmir, Tekirdağ ve Balıkesir'de çok şiddetli hissedildi.

Depremin büyüklüğü tartışmalı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise saat 12:25'te meydana gelen depremin 6,5 büyüklüğünde olduğu açıklanırken, ABD Deprem Enstitüsü depremin 6,4 büyüklüğünde, yerin 2 kilometre altında meydana geldiğini belirtti. Avrupa Deprem Merkezi’nin internet sitesinde geçen son dakikaya göre Ege Denizi’ndeki depremin büyüklüğü 6,5 olarak açıklandı. Euronews'in haberine göre ise depremin büyüklüğü 7,2.

AFAD'dan açıklama

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu NTV'Ye konuştu:

Deprem, 12.25'te kuzaydoğu fay zonunun batı kısmında meydana geldi; Saros Körfezi civarında. Derinliği 25 km olarak belirlendi. Bu depremin ardından, artçı şeklinde 12.31'de bir başka deprem yaşandı. Depremin ardından 10'a yakın artçı deprem yaşandı.

Şu ana kadar bize ulaşan gelen bir hasar bilgisi ve can kaybı yok. En yakın merkez olarak Gökçeada görülüyor ve orada bazı evlerin çatılarında çatlaklar yaşandığı bilgisine ulaştık. Deprem Çanakakle merkezine 90 km uzaklıkta meydana geldi.

Depremin en şiddetli hissdildidiği Çanakkale ve Gökçeada'daki yetkililerin verdiği bilgilere göre, deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Deprem birçok yerde paniğe neden olurken, 266 kişi hafif şekilde yaralandı.Şarköy'de binadan atlarken yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişi kalp krizi geçirdi.

Gökçeada'da bazı binaların çatıları göçtü

Gökçeada açıklarında meydana gelen depremde Gökçeada'da özellikle eski Rum evlerinde çatlak ve çatılarında göçmeler meydana geldiği öğrenildi. Bazı vatandaşların hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çanakkale'de yıkılan bina yok

Çanakkale merkezde bazı binalarda çatlaklar oluştu. Depremin paniğiyle kendilerini dışarıya atanlardan yaralananlar olduğu, hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Çanakkale merkezde ilk belirlemeye göre yıkılan bina yok. Vatandaşların bilgi olmak için telefonlara sarılması nedeniyle özellikle GSM hatlarına ulaşılamadı.

Çanakkale ilçelerinde de binalardan atlayıp yaralananlar olduğu öğrenildi. Çanakkale'nin Gelibolu, Lapkesi ilçelerinde de bazı eski binalarda çatlak olduğu, panikle kaçarken yaralananlar bulunduğu bildirildi.

Valilerden açıklama

Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, binalarında hasar olan vatandaşların evlerine girmemesini çadır ihtiyacı olanların taleplerinin karşılanacağını belirterek, "Gökçeada'da 22 saniye süren bir deprem meydana geldi. Depremin, öğle saatlerinde, olması ve havanında güzel olması nedeniyle insanların dışarıda olduğu bir zaman dilimine rastlaması bir şanstı. Panik kaynaklı cana yönelik yaralanmalar bu nedenle daha az oldu. Tek tesellimiz bu. İlçelerden bilgi alıyoruz. Tüm bölgelerdeki çalışmalarımız sürüyor. İki helikopterde havadan il genelinde uçuş yaparak binalarda bir yıkım olup, olmadığı konusunda tespit yapıyor. Can kaybı şu ana kadar yok. 6.5 şiddetinde deprem eski ve dayanıksız binalarda hasar meydana getirdi. Şu ana kadar ilçelerde 55, il merkezinde 50 olmak üzere 105 yaralı var. Bunlar panik nedeniyle meydana gelen yaralanmalar. Depremin merkezi olan Gökçeada'da da eski binalarda kısmen yıkılmalar var. Yenice'de devlet hastanesinde çatlaklar var. Bu gece evlerine girmek istemeyenler olacak. Binalarında hasar olanlar evlerine girmesin. Çadır ihtiyacı olanların bu taleplerin karşılamaya hazırız" dedi.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “İstanbulumuzla ilgili herhangi bir olumsuz bilgi şu ana kadar intikal etmemiştir. Bilgi toplamaya devam ediyoruz” dedi. İzmir Valisi Toprak: İlçelerle yaptığımız ilk görüşmelerde İzmir'de herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bilgisini aldık.

Depremin ardından iletişim hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sorunlar oluştu.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "İki katlı ve tek katlı evler yıkıldı. tamamen yıkılan binamız yok ancak kısmen yıkılan zarar gören evler var. Can kaybı yok. hissedilen artçı sarsıntıla var. Ağır olmamakla birlikte yaralananlar var. Yaralıların hastahanede tedavileri sürüyor." şeklinde konuştu.