Uzmanlar yorumluyor: Deprem yer kabuğunu kesin kırmıştır

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından uzmanlar depremi yorumladı.

Deprem uzmanı Şükrü Ersoy, "Eminim yeri kırmıştır, kaç kilometre kırdığını bilme şansımız yok deniz içerisinde kalan bir bölge olduğu için. En az bir 15-20 kilometrelik bir kırık olabilir” dedi.

Kuzey Anadolu Fay hattının devamında meydana geldiği belirtilen deprem için Prof. Dr. Ahmet Ercan ise "Bunun arkasından büyük bir deprem beklentim yok ama artçı depremler 5,5'luk olabilir. 15 gün içinde olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem hakkında hürriyet.com.tr'ye bilgi verdi. Prof. Ercan şunları söyledi:

"Saroz’dan giden fay Yunanistan’a doğru uzanıyor. Bizim korktuğumuz kuzey fayı üzerinde oldu deprem. İstanbul, Tekirdağ klonu üzerinde değil. Saros Körfez'ine giren Kuzey Anadolu kırığını Gökçeada'nın kuzey batısında oldu. Deprem 5 ve 7 km derinlikte olması nedeniyle özellikle Marmara'da Ege Bölgesi'nin her yerinde Bodrum'a kadar güçlü olarak hissedildi.



Depremin sığda olması güçlü hissettirdi. Deprem yaklaşık kuzeydoğu güneydoğu batısında deniz için bir kırık yarattı. Kırığın boyu 50-60 km uzunluğunda. Bunun arkasından büyük bir deprem beklentim yok ama artçı depremler 5,5'luk olabilir. 15 gün içinde olacaktır. Yazlıklara gidecekler ürkebilir.



Deprem yapması söz konusu değildir. Deprem belirtisi 3 yıldır veriyordu, deprenmciklerle kendi kendini gösteriyordu. Özerllikke Girit'te 5,5’luk depremleri gördük ama bunları Türk sularına doğru geleceğini 15 gün önce belirtmiştim. Şimdi bize yaklaştık. Kesin büyüklüğünü bilmiyorum."

NTV canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu bölgede 30 Temmuz 2013’te de 5.3 büyüklüğünde bir deprem vardı. Marmara Denizi’nden geçen Kuzey Anadolu fayı, Saroz Körfezi’ne de geçiyor bu tarafta. Gökçeada’nın zaten kendisi faylarla yükselmiş, hors dediğimiz bir ada. Saroz bölgesi de bir çöküntü alanı. Bu çöküntü alanının içinden Kuzey Anadolu fay hattının birkaç kolu geçiyor. 5.3 tarihsel olarak da bakıyorum önümde bazı bilgiler var, çok 1965’te 5.6, 1975’te 6.7 gibi depremler var.

Ondan eski depremler de var. Zaten depremlere çok müsait bir bölge. Sürpriz bir deprem demek yanlış olur.

Şimdiye kadar yaşadıklarımız, büyük depremlerin öncüsüydü. Deprem enerjileri ortadan kalkıyor mu diye sorulara muhattap oluyorduk. Geçmişte yaşadığımı 3,4,5 büyüklüğündeki depremler, 6.5 büyüklüğünde bir depreme gebe olduğunu gösteriyor. Böyle bir deprem ciddi bir enerji boşalmasıdır.

Eminim yeri de kırmıştır, kaç kilometre kırdığını bilme şansımız yok deniz içerisinde kalan bir bölge olduğu için. En az bir 15-20 kilometrelik bir kırık olabilir."



'Büyük hasar yapmaz'



Habertürk'te konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış ise şunları söyledi:

"Bu büyük bir deprem. En yakın yerleşim yeri Gökçeada... 87 km Çanakkale'ye mesafesi var. Türkiye'ye büyük hasar yapmaz. Ancak çok çürük yapılar ve çok büyük panik olursa can kaybı yaşanır. Vatandaşların sakin olması gerekiyor. Herhangi bir deprem beklentisine girmesinler. Bu bizden bağımsız Yunanistan’da olan bir deprem. Bu bir şans. Bu kadar uzak olan deprem sönecek ve hasarını azaltacaktır."

Diğer uzmanlar şunları söyledi

Prof. Dr. Şener Üşümezsöy: Küçük artçılar olabilir. Bazen çift deprem oluyor. Kesin diye bir şey yok. Ege denizine doğru ilerleyecek o çok belli. Bu yırtık batıya doğru ilerliyor. Korktuğumuz Silivri açıklarında, Kumburgaz fayına atılma yapmıyor. O İstanbul korkusunu tetikleyen bir olgu göstermiyor.

Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat: Olan depremin Marmara depremini tetikleyici bir deprem değil. Tehlikeyi azalttı veya yükseltti diyemeyiz. Bu deprem beklenen Marmara depreminin etkisini azaltmaz. Batı Marmara'da küçük depremcikler olabilir bu depremden sonra. Daha önceki depremlerde bu gördük. Yaklaşık 2,5, 3.0 gibi depremler olur.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: 6.4'lük deprem çok büyük bir depremi tetiklemez.



Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Gökçeada'nın kuzeydoğusunda oldu deprem. Burası kuzey Anadolu fayının kollarından bir tanesi. Normalde bir çöküntü havzası orası. Gökçeada ise yükselme alanı. Bu depremler bizi çok şaşırtmıyor. Evimde otururken depremi hissettim, şiddeti fazlaydı ciddi sallandık. Deprem müstakil bir depremdir. Büyük deprem beklemiyoruz. Tsunami 6,5 büyüklüğünde beklenir. Teorik olarak Marmara’da tsunami olabilir.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Mustafa Aktar: Bu deprem normal bir deprem. Yine olacak. Marmara'nın tehlikesini artıran bir deprem olarak adlandırılamaz. Bir enerji boşalımı sağlayan bir deprem değil. Marmara'yı iyice yükledi denilemez. Tetikleme ise şöyle: Bu birikim artan bir birikim. Bizim ortadaki birikim yüklenmiş olarak diye söyleyebiliyorsunuz. İzmit kadar büyük bir deprem değil bu. Çok tetikleyici bir deprem değil. Ama bu depremler bu yörenin ne kadar aktif olduğunu kanıtladı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal: Konuşmak için çok erken. En batıda ve doğuda ufak depremler olabilir. Ama konuşmak için çok erken.