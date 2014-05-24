Vatandaşlar deprem anını anlattı

Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgesi bugün saat 12.25'de, Gökçeada açıklarında meydana gelen 6.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Depremde can kaybı yaşanmazken, 101 kişi hafif şekilde yaralandı. Depreme deniz kıyısında yakalanan bir vatandaş, "Kayalar sallanmaya başladı, korkuyla kaçışmaya başladık. Kayalar altımızdan kaymaya başladı. 20 – 25 saniye sürdü" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, deprem başta Gökçeada olmak üzere Edirne ve Çanakkalenin bazı yerleşim merkezlerinde binalarda hasara neden oldu. Gökçeada'da bazı çürük binaların çatılarında çökme oldu, 3 kişinin de yaralandı.

Görgü tanıkları deprem anını anlattı:

"Deniz kenarındaydım. Kayalar sallanmaya başladı, korkuyla kaçışmaya başladık. Kayalar altımızdan kaymaya başladı. 20 – 25 saniye sürdü."

"Kayaların altından inanılmaz bir uğultu gelmeye başladı."

"Şehir merkezine geldim. Binalarda ve insanlarda gözle görülür bir şey görmedim. Ama herkes sokaklarda büyük panik var."

"Binalarda bir sıkıntı görünmüyor. Kaleköy, Bademliyi net gördüm hiçbir şey yok."