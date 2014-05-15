Af Örgütü’nden Soma açıklaması: İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, Soma’da yaşanan maden faciasıyla ilgili olarak, “Hükümetin, vekiller tarafından son dönemde iş kazalarına yönelik bir soruşturma yapılması çağrılarını reddetmiş olması şoke edici bir durum. İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar” diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü, Manisa, Soma’da yaşanan trajedinin ardından yaptığı açıklamada “madencilik sektöründe daha fazla trajedi yaşanmaması için Türkiye hükümetinin derhal dün kömür madeninde yaşanan yıkıcı patlamayı ve bildirilen tehlikeli çalışma koşulları ile ilgili soruşturma başlatmalı” dedi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, “Bu engellenmesi gereken bir trajediydi. Türkiye’de madenlerde yaşanan ölümlerin uzun tarihi, çalışanların güvenlikleri ile ilgili tüyler ürpertici soruları gündeme getiriyor. Hükümetin, vekiller tarafından son dönemde iş kazalarına yönelik bir soruşturma yapılması çağrılarını reddetmiş olması şoke edici bir durum. İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar” diye konuştu.

Gardner, “Türkiye yetkilileri derhal patlamanın sebepleri ile ilgili bir soruşturma başlatmalı. Mağdurların akrabaları ve hayatta kalanlar için zararlarının her türlü tazmini sağlanmalı. Soma Holding süreçte tam anlamıyla her türlü bilgiyi paylaşarak soruşturmayı desteklemeli ve soruşturmanın sonuçları halka açıklanmalı” dedi.