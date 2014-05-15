The Times: Soma protestoları, 'Gezi'ye dönerse Erdoğan'ın hayalleri suya düşer

Soma'daki maden faciası İngiliz basınının da manşetlerinde yer aldı. Haberlerde Türkiye'de acının öfkeye dönüştüğüne ve Türkiye'deki iş güvenliğine vurgu yapıldı.

The Guardian gazetesi Soma'daki faciaya iki tam sayfa ayırıyor. Haber, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma'da "katil" ve "hırsız" sloganlarıyla karşılandığı bilgisiyle başlıyor ve kömür madeninin işletmecilerinin AKP ile bağlantısı olduğuna dikkat çekiliyor.

Yazıda "Facia, AK Parti ve Erdoğan'ın ailesini de kapsayan skandalların ve Erdoğan'ın 'sert' yönetim tarzına karşı yapılan protestoların hemen sonrasında yaşandı. Yöneltilen suçlamalardan biri 'eş-dost kapitalizminin' faciada payı olduğu. Ayrıca yerel idarecilerin güvenlik kurallarının tam olarak yerine getirilmesini ve düzgün çalışma koşullarının oluşturulmasını sağlayamadığı da iddia ediliyor" deniyor. Yerel halkın madendeki güvenlik önlemlerinin gelişigüzel alındığını söyledikleri belirtiliyor.

Gazetenin "eş-dost kapitalizmi" ifadesiyle ima ettiği ilişki, Soma Holding Maden İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru'nun eşi Melike Doğru'nun, 30 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Soma Belediye Meclis üyesi seçilmiş olması.

Gazetede vurgu yapılan bir başka nokta Başbakan Erdoğan'ın bazı "aşırı uçların faciayı hükümeti lekelemek için sömürmeye çalışacağına" dair sözleri.

Haberde Elektrik Mühendisleri Odası yetkililerinin olayı "kaza değil cinayet" olarak nitelediği, maden işletmecilerini eski ekipman kullanmak ve ihmalle suçladıkları belirtiliyor.

Gazete Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin sahibi Alp Gürkan'ın facianın meydana geldiği madeni "birinci sınıf bir çalışma yeri" olarak nitelediğini de ekliyor.

Haberde son olarak, Soma faciasıyla birlikte 2002 yılından bu yana ülkede hayatını kaybeden madenci sayısının bin 500'e ulaştığına vurgu yapılıyor.

Gazete, tarihteki en kötü 10 maden kazasını da sıralıyor. Listedeki kazaların en yakın tarihli olanı 1975'te Hindistan'da 372 madencinin öldüğü kaza. Dünyadaki maden kazalarının incelendiği makalede, son yıllardaki büyük kazaların özel şirketlerin işlettiği madenlerde yaşandığına dikkat çekiliyor.

İlk sayfasında acıyla yüzünü kapatmış bir madencinin fotoğrafına yer veren Financial Times, Soma haberini "Erdoğan, maden bölgesindeki kızgın halk tarafından yuhalandı" başlığıyla veriyor. "Trajedi, siyasi tartışma da başlattı" denilen haberde, CHP'nin Soma'daki madenlerle ilgili verdiği ancak mecliste reddedilen araştırma önergesi hatırlatılıyor.

Gazete Yeraltı Maden-İş Sendikası eski Genel Başkanı Çetin Uygur'un "Özel idarede meydana gelen bu kaza, işçi cinayetidir" sözlerine de yer veriyor.

The Times da Soma'daki faciaya iki tam sayfa ayırıyor. Gazete "Kurtarma ekipleri yüzlerce madenciyi kurtarmak için cehenneme iniyor" başlığını kullanıyor.

Türkiye'nin iş kazaları karnesinin kötü olduğunun hatırlatılması üzerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "savunmacı bir tavır" takındığını söyleyen gazete "Trajedinin boyutu Erdoğan'ın uzlaşmaz siyasetine olan öfkeyi artırabilir. Facia, geçen yıl Haziran ayında yaşanan protestoları yeniden alevlendirirse, Erdoğan'ın siyasi beklentileri suya düşebilir. Yönetim Gezi protestolarına katılanları 'hain liberal elitler' olarak nitelemişti, ancak madencilerin ölümleriyle ilgili protestoları benzer şekilde geçiştirmek pek mümkün olmayabilir" yorumunu yapıyor.

Gazete, Türkiye'de birçok gazete ve televizyonun "ülkenin madencilik geçmişindeki belgelenmiş güvenlik zaaflarını görmezden geldiğini" de ifade ediyor.

The Daily Telegraph haberi, Soma'ya giden Ortadoğu muhabiri Robert Tait'in imzasıyla veriyor. Yazı "Sirenler, ölenler için yas dolu bir çağrı gibi" ifadesiyle başlıyor. Haberde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin aynı bölgedeki başka bir madeninde çalışan Erhan Aydemir'in şu sözlerine yer veriliyor: "Maden içindeki arkadaşlarımızdan hiçbirinin hayatta kalabildiğini sanmıyorum, ama içeri girip cenazeleri çıkarmak bizim onlara karşı sorumluluğumuz".

Yazıda, Aydemir ve diğer iş arkadaşlarının kazayı "kaderin bir oyunu" olarak değil, düşük güvenlik standartlarının bir sonucu olarak gördükleri belirtiliyor. Haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan "otoriter ve popülerliğini kaybeden" bir lider olarak niteleniyor.

The Independent Soma'daki faciayı "Türkiye'nin çaresizlik kuyusu" başlığıyla duyuruyor.Halkın öfkeli olduğunun belirtildiği haberde, "İşçilerin aylardır elektrik trafolarındaki sorundan şikayetçi oldukları belirtiliyor" deniyor.

Gazete kömür madenciliğinin Türkiye ekonomisindeki yerine de özel vurgu yapıyor: "Kömür, Türkiye'nin az sayıda tabii kaynağından biri ve ekonomi için çok önemli, ancak geleneksel olarak üretkenlik güvenlikten daha çok önemseniyor... Türkiye ekonomisinin son 10 yılda yaşadığı hızlı büyümeye paralel olarak enerji ihtiyacı da arttı. Bu ihtiyacı karşılamak için verilen yoğun mücadeleye, işçi güvenliği standartları ayak uyduramıyor".

Gazete Türkiye'nin enerji üretiminde kömüre olan bağımlılığını azaltmak için nükleer santral kurmayı planladığına da dikkat çekiyor.