'Soma'da Erdoğan'ın aracı böyle tekmelendi'

Soma’daki maden facia sonrası dün ilçeye giden Başbakan Tayyip Erdoğan, basın açıklamasının ardından bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. İngiliz kanalı BBC, Başbakan’ın protesto edildiği yeni görüntüler yayınladı.
Görüntülerde, Erdoğan’ın olduğu öne sürülen araç, Soma’da protestocular tarafından önü kesilerek, tekmelendiği görülüyor.
Dün basın açıklaması sonrası Erdoğan’a, Soma Belediyesi çıkışında, bir grup vatandaş “Hükümet istifa” şeklinde slogan atmıştı. Protestocu grupla konuşmak isteyen Erdoğan, kalabalığın artması üzerine bir süpermarkete girmişti. Korumaların Başbakan’ın makam aracındaki 0002 numaralı plakayı alarak aracın içine verdikleri görülmüştü.
İşte o görüntüler:
BBC'nin internet sitesinde yayınlanan haber şöyle: