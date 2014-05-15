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'Soma'da Erdoğan'ın aracı böyle tekmelendi'

BBC, Soma'da vatandaşların Erdoğan'ın olduğu öne sürülen aracı tekmelediği görüntülerini yayınladı

15 Mayıs 2014 12:56

Soma’daki maden facia sonrası dün ilçeye giden Başbakan Tayyip Erdoğan, basın açıklamasının ardından bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. İngiliz kanalı BBC, Başbakan’ın protesto edildiği yeni görüntüler yayınladı.

Görüntülerde, Erdoğan’ın olduğu öne sürülen araç, Soma’da protestocular tarafından önü kesilerek, tekmelendiği görülüyor.

Dün basın açıklaması sonrası Erdoğan’a, Soma Belediyesi çıkışında, bir grup vatandaş “Hükümet istifa” şeklinde slogan atmıştı. Protestocu grupla konuşmak isteyen Erdoğan, kalabalığın artması üzerine bir süpermarkete girmişti. Korumaların Başbakan’ın makam aracındaki 0002 numaralı plakayı alarak aracın içine verdikleri görülmüştü.

Fotoğrafta plakanın söküldüğü görülüyorİşte o görüntüler:

BBC'nin internet sitesinde yayınlanan haber şöyle:
 

 

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