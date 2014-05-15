Maden faciası protesto edildi: TOMA'nızın suyu Soma'yı söndüremez

Soma’da şu ana kadar 283 madencinin hayatını kaybettiği facia, Türkiye genelinde birçok ilde protesto edildi.

Ankara’da 30 kişi gözaltına alındı.Öğlen saatlerinde Kızılay meydanında toplanan yaklaşık 100 lise öğrencisi, Soma’daki maden faciasını protesto etti. Hükümet aleyhine sloganlar atan grubu polis önce uyardı. Polisin uyarısı sonrası grup dağılmayan gruba TOMA’lardan tazyikli suyla müdahale edildi.

Eylemcilere daha sonra çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek üç öğrenciyi gözaltına aldı. Bu arada bazı vatandaşlar da polisin gözaltılarına tepki gösterdi. Gözaltındaki gençleri kurtarmak isteyen vatandaşlarla polis arasında tartışma çıktı.

Oturma eylemine müdahale: 14 gözaltı

Güvenpark’ta toplanan 14 kişi ise üzerinde madenci kıyafetleriyle oturma eylemi yaptı. İnsan zinciri oluşturarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Polis müdahale sonrası 14 kişilik grubu gözaltına aldı.

Bu sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi, metronun Kızılay AVM çıkışını kapadı.

Öğrencilere müdahale

Akşam saatlerinde de yaklaşık 500 kişilik öğrenci grubu Ziya Gökalp Caddesi’nden Kızılay’a yürümek istedi. Yolu trafiğe kapatarak Kızılay’a yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Göstericiler yürüyüşlerine izin vermeyen polise havai fişek, bilye ve taşlarla saldırdı. Polisin uyarılarına rağmen eylemlerine son vermeyen öğrencilere müdahale edildi. Polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesinin ardından grup Kolej’e doğru kaçtı. Bu müdahale sırasında ise 20 öğrenci gözaltına alındı. Bu arada mesai saati bitimi nedeniyle, polisin müdahalesi ve göstericilerin attığı havai fişeklerden çok sayıda vatandaş da etkilendi. Göstericilerin attığı havai fişeklerle 5 polis de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Gayrettepe'de basın açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Gayrettepe'de buluşan gruplar, Soma'daki maden faciasını protesto etmek için Beşiktaş Fındıklı'da bulunan SGK İl Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Ancak önlem alan polis yolu kapatarak grupların yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine eylemciler Gayrettepe'de TOMA'nın önünde oturarak beklemeye başladı.

Grup, dağılmaları yönünde anons yapan polise “TOMA'nızın suyu Soma'yı söndüremez” sloganlarıyla karşılık verdi.

Grup sözcülerinin Mecidiyeköy Meydanı'nda basın açıklaması yapıp dağılacaklarını söylemeleri üzerine polis barikatı kaldırdı. Mecidiyeköy'de basın açıklaması yapan grup olaysız bir şekilde dağıldı. Öte yandan Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen bir grup 6 TOMA ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan polis engeliyle karşılaştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, Soma'da yaşanan maden faciasını oturma eylemiyle protesto etti:

Kani Beko hastaneye kaldırıldı

Öte yandan İzmir'de düzenlenen protesto gösterisinde DİSK kortejinde bulunan Genel Başkan Kani Beko, polis müdahalesi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'deki Konak Meydanı'nda yapılan biber gazlı polis müdahalesi objektiflere böyle yansıdı:

Diyarbakır'da protesto

Soma'daki maden faciası Diyarbakır'da da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Batman, Soma için yürüdü

Soma'da yaşanan maden faciası Batman'da da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi: