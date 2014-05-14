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Taksim'de Soma katliamı için toplanan kalabalığa polis müdahale etti

İstanbul Emniyeti Soma katliamını protesto etmek için toplananlara karşı bölgede 8 TOMA görevlendirdi

14 Mayıs 2014 23:24

Soma'daki 274 madencinin ölümünü protesto etmek için Taksim'e çıkan gruplara polis tünel çıkışanda TOMA'larla sert müdahale etti.

İstanbul Barosu Taksim'deki Avukatları 18 gözaltı olduğunu ve polis aracında Taksim'de bekletildiklerini bildirdi.

Soma'da maden ocağında meydana gelen faciayı protesto etmek için bazı sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Beyoğlu Tünel Meydanı’na çağrısı üzerine Taksim çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Taksim'de toplanan kalabalık Galatasaray Meydanı'nda yürüyüşe başladı. Polisin TOMA'larla önlem aldığı Taksim'de esnaf kepenk kapattı. 

Galatasaray lisesi önünde polis müdahalesi başlamadan önce, bin beşyüz kişi olduğu belirtiliyor. Sadece Galatasaray lisesi önünde 3 TOMA konuşlanmış durumda.

 

Kadıköy'de polis saldırısı

 

Soma'daki işçi katliamını protesto etmek için toplanan farklı siyasi oluşumlardan kalabalığa çevik kuvvet polisleri biber gazı ile müdahale etti. Akşam saatlerinde Bahariye caddesine çekilen kalabalık polisin attığı biber gazı bombalarından yoğoun olarak etkilendi. 

 

8 TOMA’lı müdahale

 

Galatasaray Meydanı ve tünelde polisin sert müdahalesi başladı. Tünelden çıkıp Galatasaray'a yürüyenlere polis 8 TOMA ile müdahale etti.  Müdahale devam ediyor.

 

Soma holding önünde basın açıklaması

 

Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi öğrencileri ile Eğitim-sen, facianın meydana geldiği maden işletmesinin sahibi Soma Holding’in Levent’te bulunan binasının önünde oturma eylemi yaptı.

Kadıköy Boğa Heykeli ve Galatasaray Meydanı’nda da oturma eylemleri yapıldı.

 

Gezi Parkı kapatıldı

 

Yoğun güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri, Gezi Parkı’nı kapattı, Taksim Meydanı ve İstaiklal Caddesi’nde çok sayıda TOMA ve polis otobüsü bekliyor.

 

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