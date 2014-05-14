Ankara Kızılay'da polis müdahalesi

Manisa Soma’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden işçiler için ülke genelinde anma ve yürüyüşler düzenlendi. Ankara’da Güvenpark’ta toplanarak Konur Sokak'ta bulunan Madenci Anıtı’na yürümek isteyen gruba polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

Polisin grubun yürümesine izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada bazı göstericilerin polise havai fişek attığı görüldü. Polis de göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından, göstericilerin bir kısmı Kızılay istikametine, bir kısmı da Konur Sokak'ın arka taraflarına doğru kaçtı. Polis müdahalesi esnasında yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan işyerlerinin de atılan biber gazından etkilendiği belirtildi.

Göstericilerin attığı havai fişeğin yüzüne isabet etmesi sonucu bir polisin yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler var.

İlker ve Batıkent'te toplanan gruplarında protesto gösterileri düzenlediği bildirildi.

Eskişehir, Kastamonu, Antalya gibi pek çok ilde de anma ve protestolar gerçekleşti.Türkiye genelinde yaşananlar şöyle:

ODTÜ

ODTÜ'de Soma'daki ölümleri protesto etmek için Enerji Bakanlığı'na yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etti.

ODTÜ, A1 kapısında toplanan yaklaşık bin öğrenci Soma'daki maden kazası nedeniyle Enerji Bakanlığına yürümek istedi. Polis yerleşkenin girişinde barikat kurarak, TOMA'larla öğrencilerin yürüyüşüne izin vermedi.

Öğrenciler yürümekte ısrar edince polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Öğrenciler de sapanlarla taş, molotof kokteyli ve havai fişek atarak polise karşılık verdi.

Müdahale öncesi polis otosunda yapılan anonsta "Milli yas günü ilan edilen bir günde yaptıklarınızla gurur duyun ODTÜ'lüler" denildi.

Bu arada ESP üyesi dört kişi AKP Ankara İlk Başkanlığına giderek kendilerini zincirlemek istediler. Polis müdahale edip dört kişiyi gözaltına aldı.

Yatağan işçileri Güvenpark’a yürüdü

Muğla’daki Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin özelleştirilmesinin durdurulması talebiyle Ankara’da bulunan Yatağan işçileri, Soma’da hayatını kaybeden maden işçileri için Kurtuluş Parkı’nda eylem gerçekleştirdi. İşçiler polis kontrolünde Güvenpark’a yürüdü. Güvenpark'ta kalabalığın artması üzerine polis müdahalesi başladı.

İzmir

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden maden işçilerini anmak için İzmir'de toplanan kalabalık Basmane'den Konak'a yürümeye başladı. Eylemcilere Bamane'de TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi. Göstericilerin Alsancak'ta barikatlar kurduğu belirtiliyor.

Sevinç Pastahanesi önünde toplanan gruplar oturma eylemi gerçekleştirdi.

Antalya

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri rektörlük önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Eskişehir

Eskişehir’de 10 dakika sessiz oturma eylemi yapıldı. Sendikalar açıklamalarında; bu eylemi 1 hafta boyunca adalar nezdinde yapacaklarını söylediler.

Bursa

Bursa Heykel Meydanı'nı trafiğe kapatan eylemciler protesto gösterisi gerçekleştirdi.

K astamonu

Kastamonu Merkez'de Cevizli Park'tan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleşti. Meydanda oturma eylemi yapıldı. Hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşunda bulunuldu. Eylem üç gün boyunca devam edecek.

Gaziantep

Gaziantep Şahinbey'de toplanan gruplar AKP ilçe binası önünde perotesto gösterisi gerçekleştirdi.