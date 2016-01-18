T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Af Örgütü: Mülteci kadınlar, Avrupa'ya giderken cinsel tacize uğruyor

"Türkiye'deki otelde, Suriyeli insan kaçakçısıyla çalışan adamlardan biri, onunla yatarsam daha az ücret ödeyeceğimi söyledi"

Arşiv / Fotoğraf: Emrah Gürel

18 Ocak 2016 11:45

Dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Suriyeli ve Iraklı kadın mültecilerin Avrupa ülkelerine yolculukları sırasında birçok sorunla karşı karşıya kaldıkları, fiziki saldırıya, istismara ve cinsel tacize maruz kaldıkları uyarısında bulundu.

BBC Türkçe’nin haberine göre örgüt, hükümetin ve yardım kuruluşlarının da kadın mültecileri korumakta başarısız olduklarına dikkat çekti.

Çalışma için geçen ay Türkiye ve Yunanistan üzerinden çeşitli Avrupa ülkelerine geçerek Almanya ve Norveç'e giden 40 kadınla görüşüldü. Kadınların tümü yolculukları sırasında kendilerini tehdit altında ve güvensiz hissettiklerini söylediler.

 

Cinsel ilişki için baskı görüyorlar

 

Mültecilerin vurguladıkları bir diğer nokta da geçtikleri hemen hemen tüm ülkelerde; insan kaçakçılarıyla, güvenlik görevlileriyle ya da diğer mültecilerle cinsel ilişkiye girmeleri yolunda baskı gördükleri oldu. Kadınlar bazen kendilerini daha güvende hissettikleri plajlarda uyumayı tercih ettiklerini söyledi. Bazı merkezlerde ise kadınların erkeklerle aynı tuvaletleri ve banyoları kullanmak zorunda kaldıkları belirtildi.

 

“Onunla yatarsam, daha az ücret ödeyeceğimi söyledi”

 

Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan ve orijinal adları açıklanmayan Suriyeli mülteci kadınlardan bazıları şunları söyledi:

-"Türkiye'deki otelde, Suriyeli insan kaçakçısı ile çalışan adamlardan biri, onunla yatarsam daha az ücret ödeyeceğimi söyledi. Elbette, 'Hayır' dedim. İğrençti. Ürdün'de de hepimizin başına aynı şeyler geldi."

-“İnsan kaçakçısı beni taciz ediyordu. Birkaç kez bana dokunmaya çalıştı. Sadece erkek kuzenim çevremde olduğunda bana yaklaşmıyordu. Çok korktum. Çünkü insan kaçakçılarına istedikleri ücreti ödeyemeyenlere, indirim için onlarla yatma seçeneği verildiğine dair öyküler duyuyorduk."

--“Hiçbir zaman yerleşim birimlerinde, kamplarda uyuma şansım olmadı. Birisinin bana dokunacak olmasından çok korktum. Çadırlarda kadınlı-erkekli kalınıyordu ve bazı şiddet olaylarına tanık oldum. Bu nedenle hareket halindeyken, özellikle de otobüsteyken kendimi daha güvende hissettim. Zira gözlerimi kapatabildim ve uyuyabildiğim tek yer otobüstü. Kamplarda kadınların, birilerinin onlara dokunduğu gerekçesiyle şikâyet etme hakkı yoktu. Zira yolculuğu aksatmaları istenmiyordu."

ETİKETLER

suriyelimültecisığınmacıabavrupayolculukcinsel tacizsaldırıistismaraf örgütühabergündem

İlgili Haberler

Kucağında kızıyla kalem satan Suriyeli mültecinin hayatı sosyal medyadaki fotoğrafıyla değişti

Abdul Halim, gelen bağışla iş yeri kurdu

Suriyeli göçmen kadına 'kocanın borcu var' diyerek tecavüz ettiler!

İç savaştan kaçan 44 kadın cinsel saldırıya maruz kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24