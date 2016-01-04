Suriyeli göçmen kadına 'kocanın borcu var' diyerek tecavüz ettiler!

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Avrupa’ya sığınan mülteci bir kadın, kocasının borçlu olduğunu iddia eden kaçakçıların onu yolculuk boyunca cinsel ilişki için zorladığını anlattı. Kocasının kaçakçılara kendisini sunduğunu söyleyen diğer bir kadın, 3 ay süren yolculuk sırasında ailesinin borcunu her gün tecavüze uğrayarak ödediğini anlattı.

Cumhuriyet’in haberine göre başka bir mülteci kadın, Macar polisi tarafından bilincini yitirene dek dövüldüğünü söyledi. Eskiden makyaj sanatçısı olan ve cinsel istismardan korunmak için erkek gibi giyindiğini anlatan Esra el-Horani ise “sadece dayak yediği ve eşyaları çalındığı” için kendisini şanslı hissettiğini belirtti.

Yaşadıklarını New York Times’a anlatan kadınlar, kaldıkları sığınaklarda uyurken kapılarının önlerine bardak koymak gibi aldıkları güvenlik önlemlerinden bahsettiler.

Eskiden Suriye Ekonomi Bakanlığı’nda çalışan 35 yaşındaki Suriyeli mülteci Samar da bombalardan kaçmak için 2, 8 ve 13 yaşlarındaki üç kızıyla 14 ay boyunca yolculuk yaptığını ve yolculuk esnasında parası çalındığı için “Ömer” ismindeki fırsatçı bir adamın cinsel ilişki karşılığında kendisini taşıyacağı teklifini reddetmesi nedeniyle Ömer’in bir gece onun kaldığı odaya girerek onu ve çocuklarını tehdit ettiğini anlattı.

Yaşananlar nedeniyle yolculuk sırasında ve sonrasında üç kızını gözünün önünden bir an bile ayırmadığını söyleyen Samar, Türkiye’de bir yıl çalışarak yolculuk parasını biriktirmiş ve Almanya’ya gitmiş.

44 kadın cinsel şiddet mağduru

Travma yaşayan kadın mültecileri tedavi eden Berlinli psikoterapist Susanne Höhne, bazıları çocuk yaşta bazıları ise 60 yaş üzerinde olan, iyileştirmeye çalıştığı 44 kadının cinsel şiddete maruz kaldığını belirterek tecavüze uğrayan kadınların, post travmatik stres bozukluğuna dair tüm semptomları gösterdiğini ifade ediyor