Kucağında kızıyla kalem satan Suriyeli mültecinin hayatı sosyal medyadaki fotoğrafıyla değişti

Kucağında kızıyla kalem satarken çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayılan Suriyeli mülteci Abdul Halim al Attar ve kızı için başlatılan yardım kampanyası ikisinin de hayatını değiştirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Abdul Halim al-Attar ve kızı için internette bir yardım kampanyası düzenlendi ve tam 191 bin dolar toplandı. 33 yaşındaki Abdul Halim, gelen bu bağışla iki ay önce bir fırın açtı. İşler iyi gitti. Fırının yanına bir de kebap dükkanı eklendi. Abdul Halim'in şansı açılmıştı artık.



Bir de küçük restoran açtı. Şu anda tam 16 Suriyeli göçmeni işçi olarak istihdam etmiş durumda. Geçen yaz internette viral bir fotoğrafın gücünü gösteren bu olayın asıl kahramanı bir internet gazetecisi olan Norveçli Gissur Simonarson.

Simonarson bu fotoğrafı gördükten sonra @buy_pens (tükenmez kalem satın al) adıyla bir Twitter hesabı açtı. Sonra Indiegogo'da bir kampanya başlattı. Al-Attar ve ailesi için açılan kampanyada 5 bin dolar toplanması umuluyordu. Ancak fotoğraf o kadar etkili oldu ki. Üç ayda 188 bin 685 dolar toplandı.

Abdul Halim Al-Attar bu yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Sadece benim hayatım değişmedi, çocuklarımının ve yanımda çalışmaya başlayan Suriyelilerin de hayatı değişti." Al Attar ayrıca Suriye'de kalan akrabaları ve arkadaşlarına 25 bin dolar gönderdi.

Bir fotoğrafla değişen hayatının ardından kendisi ve ailesi için Beyrut'ta çok daha iyi bir hayat inşa eden Al-Attar bu sırada eşinden ayrıldı.



İnşaat halindeki bir binada konaklarken, şimdi 4 yaşındaki kızı Reem güvenle oyuyabiliyor. 9 yaşındaki oğlu Abdullelah da okula gidiyor.