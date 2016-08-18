Advocaat'ın gelişi Stoch'a yaradı

Sistemini 4-3-3 olarak belirleyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Dick Advocaat, Fernandao ve Josef’i kesecek; Van Persie ve Emenike’yi de Stoch’la destekleyecek.

F.Bahçe'nin yeni hocası Advocaat, ayağının tozuyla ilk maçta kadroya da neşteri vuracak. Vitor Pereira'nın 3-5-2 sistemini değiştirip takımı 4-3-3'e döndürecek olan Hollandalı teknik adam, bugünkü karşılaşmada Fernandao ve Josef De Souza'yı da kulübeye çekecek. Orta sahayı Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Salih Uçan'dan kurması beklenen Advocaat, ileri üçlüde sürpriz bir şekilde Stoch'u görevlendirecek. Emenike'yi diğer kanat forvet olarak kullanmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı merkezde ise Van Persie'yi görevlendirecek. Öte yandan Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

.