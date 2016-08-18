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Spor

Advocaat'ın gelişi Stoch'a yaradı

Hollandalı teknik adam, Van Persie ve Emenike’yi de Stoch’la destekleyecek

18 Ağustos 2016 16:43

Sistemini 4-3-3 olarak belirleyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Dick Advocaat, Fernandao ve Josef’i kesecek; Van Persie ve Emenike’yi de Stoch’la destekleyecek.

F.Bahçe'nin yeni hocası Advocaat, ayağının tozuyla ilk maçta kadroya da neşteri vuracak. Vitor Pereira'nın 3-5-2 sistemini değiştirip takımı 4-3-3'e döndürecek olan Hollandalı teknik adam, bugünkü karşılaşmada Fernandao ve Josef De Souza'yı da kulübeye çekecek. Orta sahayı Mehmet Topal, Ozan Tufan ve Salih Uçan'dan kurması beklenen Advocaat, ileri üçlüde sürpriz bir şekilde Stoch'u görevlendirecek. Emenike'yi diğer kanat forvet olarak kullanmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı merkezde ise Van Persie'yi görevlendirecek. Öte yandan Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

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FenerbahçeDick AdvocaatMiroslav StochVan PersieEmenike

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