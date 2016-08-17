Advocaat imzayı attı, taktiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Dick Advocaat, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Advocaat, Fenerbahçe'de oynayacağı sistem hakkında bilgi de verdi. 68 yaşındaki teknik adam, takımın 4-3-3 sisteminde oynayacağını söylerken, ''Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı fark yaratmalıyız" dedi.

Fenerbahçe'ye geldiği için harika duygular içinde olduğunu söyleyen Dick Advocaat, "Fenerbahçe ailesinin bir üyesi olmak benim için mutluluk verici. Başkanımız ve kardeşine, Hasan Çetinkaya ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Burada olmak, Fenerbahçe ailesinin bir üyesi olmak bizim için bir gurur." dedi.

''Sevdiğim sistem 4-4-3''

Takımın hangi formatta oynayacağı sorusunu da yanıtlayan Hollandalı teknik adam, "Takımda bir kere idmana çıktım. Fenerbahçe’nin son yıllarına bakarsak ligi ya 2. ya da 1. bitirmiş. Demek iyi bir kadro var. Yapmamız gereken Galatasaray ve Beşiktaş’a kaşı fark yaratmak. Bu konuda büyük bir şansımız var. Kadrodaki herkes bunun farkına varırsa hep birlikte başarıyı yakalarız. Benim sevdiğim sistem 4-4-3 sistemi. Ama durum oyunculara bağlı. Oyuncuların çoğunu tanıyorum. Bir süre geçtiğinde daha iyi olduğuna karar verirsek 4-4-2’ye dönebiliriz. Bu daha çok oyuncuların performansı belirleyecek." diye konuştu.

Fenerbahçe’nin geçen sezon deplasmanlarda fazla puan kaybettiği ve şampiyonlukların kaybedilmesinde etkili olduğu yorumu üzerine ise Advocaat, "Bizim için en önemli nokta, maç içinde inisiyatif almamız. Atak oynayacak bir kadromuz var. Bir yola çıkıyorsak herkes bu işin içinde olmalı. Böyle olursak başarıya ulaşabiliriz. Herkes çalışmak, savaşmak mücadele etmek zorunda. Bunları başardığımızda, bireysel yeteneklerimizi de buna eklersek başarılı oluruz.” ifadelerini kullandı.

''Belki bir transfer olabilir''

Robin van Persie’nin geçen sezon Pereira ile sorunlar yaşadığı ve transfer talebi olup olmadığı yönündeki soru üzerine, ''Burada bir oyuncu meselesinden bahsetmiyoruz. Bir oyuncuyla yola çıkmıyoruz. Önemli olan takım oyunu. Onun için böyle bir söz veremem. Daha bir buçuk gün oldu buraya geleli. Her dakika yönetimle konuşuyoruz. İmkanlarımızı görüşüyoruz ama durumumuz belli. Belki bir transfer olabilir ama çok da ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bizim kariyerimiz yeterli” dedi.

Fenerbahçe’ye geliş nedeninin sorulması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Buraya daha önce de gelmiştim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı biliyorum. Her şey Cuma günü gelişti. Yeni bir heyecan yakalamak için yola çıkmak, benim üzerimde bu baskı düşüncesini hissettirdi. Burada olmaktan da çok mutluyum. Bu işi yapacak olmaktan dolayı keyifliyim” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.