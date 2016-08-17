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Spor

Fenerbahçe'nin yeni hocası imzayı attı; Dick Advocaat kimdir?

Advocaat, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı

17 Ağustos 2016 17:35

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Dick Advocaat Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle Fenerbahçe'ye imzayı attı.

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama, "Teknik direktör Dick Advocaat ile 2016-2017 sezonu için anlaşmaya varılmıştır" denildi.

 

Dick Advocaat kimdir?

 

Futbola Hollanda'da başlayan Advocaat, ülkesinin dışında ABD'de ve Belçika'da da görev almıştır.

Futbolu bıraktıktan sonra çok başarılı bir antrenörlük kariyerine sahip olan Advocaat, Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımıyla finalde Glasgow Rangers takımını yenerek UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupasınıkazanmıştır.

17 Mart 2015 tarihinde Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in Gus Poyet'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilmiştir.

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