Fenerbahçe Avrupa'nın kapılarını açabilecek mi; Advocaat'ın ilk sınavı bu akşam

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe İsviçre'nin Grasshoppers takımı ile 18 Ağustos Perşembe günü (bugün) karşı karşıya gelecek. Advocaat, yarın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda takımını İsviçre temsilcisi Grasshoppers'a karşı 4-3-3 sistemiyle sahaya süreceğini de belirterek, "Kesinlikle 4-3-3 oynayacağız. Çok da bir risk alamayız. Oyunculara baktığımızda bu sisteme alışıklar. Bir yerden bu sisteme başlamalıyız ve başlayacağız." dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Fenerbahçe ile İsviçre’nin Grasshopper takımı arasında oynanacak maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.

Yine Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Roland Riedel ve Markus Gutschi de maçın yardımcı hakemleri olarak görev yapacak Müsabakanın 4. hakemi ise Rene Eisner.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geçirdiği 42. sezonda bugüne kadar 206 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalardan 74'ünü kazanan Fenerbahçe, 42 kez rakipleriyle berabere kalırken, 90 defa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin rakibi Grasshoppers 1886 yılında kurulan ve İsviçre'nin köklü takımlarından biri. İsviçreli ekibin 27 lig şampiyonluğu, 19 İsviçre Lig Kupası şampiyonluğu ve 1 İsviçre Süper Kupası bulunuyor.

Fenerbahçe-Grasshoppers maçı



Maç tarihi: 18 Ağustos Perşembe



Maç saati: 21.00



Kanal: D Smart



Hakem: Robert Schörgenhofer

Stat: Ülker Stadyumu

Dick Advocaat'tan kadro açıklaması

Fenerbahçe'ye geldiği için harika duygular beslediğini vurgulayan yeni teknik direktör Advocaat, futbol sistemiyle ilgili de bilgi vererek şöyle konuştu:



"İdmana bir kere çıktım. Son yıllara bakarsak Fenerbahçe ya şampiyon olmuş ya da ikinci. Demek ki Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Daha iyi bir takım haline gelebiliriz. Galatasaray ve Beşiktaş'a göre fark oluşturmalıyız. Onların önünde olma konusunda büyük bir şansımız var. Benim sevdiğim sistem 4-3-3'tür. Bu durum oyunculara bağlı. Oyuncuların çoğunu tanıyorum. Bir süre geçtikten sonra 4-4-2 daha iyi olursa ona döneriz. Bu, futbolcuların performansına göre olacak."

4-3-3

Advocaat, yarın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda takımını İsviçre temsilcisi Grasshoppers'a karşı 4-3-3 sistemiyle sahaya süreceğini de belirterek, "Kesinlikle 4-3-3 oynayacağız. Çok da bir risk alamayız. Oyunculara baktığımızda bu sisteme alışıklar. Bir yerden bu sisteme başlamalıyız ve başlayacağız." dedi.



Bütün oyuncularından saha içinde "savaşmasını" beklediğini anlatan Hollandalı teknik adam, vatandaşı Robin van Persie ve transferle ilgili bir soru üzerine şu cevabı verdi:



"Bir oyuncu üzerinden söz veremem. Henüz geleli 1,5 gün oldu. Sürekli toplantı halindeyiz yönetimle. İmkanları görüşüyoruz. Durumumuz belli. Belki bir transfer olabilir ama çok da ihtiyacımız yok. Kadromuz yeterince iyi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ilk transfer teklifini geçen hafta cuma günü aldığını aktaran Advocaat, yeni hedefler için heyecanlı olduğunu kaydetti.

Mosturoğlu'ndan Pereira açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Mosturoğlu, eski teknik direktör Vitor Pereira'yla yaşananlar hakkında bilgi verdi.



Advocaat'ın dünya çapında tanınan bir isim olduğunu ve Fenerbahçe'ye büyük kupalar getireceğine inandığını anlatan Mosturoğlu, eski teknik direktör Pereira'yla ilgili şunları dile getirdi:



"Önceki hocayla ilgili hukuki süreç var. Hocanın sözleşmesinde takımı antrenmanlarda ulusal ve uluslararası sistemlerle çalıştıracağına dair kriterler vardı. Bu verilerin tespiti için de zaman zaman testler yapıyoruz. Bu da kontratında yazıyor. Olay FIFA ve CAS'ta çözülecek. Uluslararası hukuk bürolarıyla çalışıyoruz. Hoca bize sezon başında planlama yapıp oyun formasyonuna yönelik transfer listesi verdi. Bize verdiği planlama dışında bir noktaya geldi. Biz de sebeplerini sorduk."

Biletler



12.08.2016 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (En fazla 2 bilet)



13.08.2016 – 14.08.2016 tarihlerinde Fenerbahçe Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet bilet)



15.08.2016 günü itibariyle de genel satışa çıktı.



Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.



Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:



OKUL AÇIK :75,00 TL

MİGROS TRİBÜNÜ :75,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :170,00 TL

FENERIUM ALT H-I BLOK :210,00 TL

FENERIUM ALT G BLOK :250,00 TL

FENERIUM ALT F BLOK :280,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK :300,00 TL