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Spor

Advocaat sistemi değiştiriyor

Hollandalı teknik adamın, orta sahayı kalabalık tutması bekleniyor

12 Kasım 2016 18:07

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Mehmet Topal ve Jeremain Lens’in yokluğunda Galatasaray’a karşı kadro yapısını değiştirecek.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, kadro oluşturmakta sıkıntı yaşıyor.

amkspor'un haberine göre; Tecrübeli teknik adamın sağ kanattaki ilk planı Emmanuel Emenike ya da Moussa Sow'dan birine forma vermek, Robin van Persie'yi de forvet oynatmak. Sağ kanatta bir başka alternatif ise Alper Potuk.

Orta sahada Mehmet Topal'ın yokluğunda Roman Neustadter'a forma vermeyi planlayan Advocaat, bu bölgede Aatif ve Josef'i de kullanmayı planlıyor.

Hollandalı 4-4-1-1'e karar verirse, Van Persie 10 numara pozisyonunda, Sow ise forvette görev yapacak.

Kanatlarda Alper ile Volkan Şen olacak. Advocaat, Galatasaray gibi bir rakip karşısında orta sahayı dirençli tutmak istiyor. Bu nedenle hücumcular savunma da yapacak.

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