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Spor

Neustadter'in forması garanti

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de, Roman Neustadter'in Galatasaray derbisinde oynaması kesinleşti

12 Kasım 2016 13:01

Fenerbahçe'de Mehmet Topal’ın cezalı duruma düşmesi sonrası, Jeremain Lens'in de Galatasaray derbisinde oynayamayacak olması nedeniyle Roman Neustadter orta sahada forma giyecek oyuncuların başında geliyor.

Teknik direktör Dick Advocaat, Lens’in yokluğunda Alper Potuk'u hücum hattında kullanmayı düşünürken, Ozan Tufan'ın hazır olmaması nedeniyle, orta sahada tek alternatif olarak Rus futbolcu kaldı.

Antrenmanlardaki performansıyla teknik ekibin gözüne girmeyi başaran Roman Neustadter, daha önce Schalke formasıyla rakip olduğu Galatasaray’a karşı bu kez Fenerbahçe formasıyla mücadele etmesi bekleniyor.

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FenerbahçeMehmet TopalJeremain LensRoman Neustadter

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