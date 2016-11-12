Neustadter'in forması garanti

Fenerbahçe'de Mehmet Topal’ın cezalı duruma düşmesi sonrası, Jeremain Lens'in de Galatasaray derbisinde oynayamayacak olması nedeniyle Roman Neustadter orta sahada forma giyecek oyuncuların başında geliyor.

Teknik direktör Dick Advocaat, Lens’in yokluğunda Alper Potuk'u hücum hattında kullanmayı düşünürken, Ozan Tufan'ın hazır olmaması nedeniyle, orta sahada tek alternatif olarak Rus futbolcu kaldı.

Antrenmanlardaki performansıyla teknik ekibin gözüne girmeyi başaran Roman Neustadter, daha önce Schalke formasıyla rakip olduğu Galatasaray’a karşı bu kez Fenerbahçe formasıyla mücadele etmesi bekleniyor.