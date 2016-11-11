Lens'ten Fenerbahçe'ye kötü haber

Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Lens'in arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti. İstanbul'a dönen ve tedavisine başlanan Lens, Galatasaray derbisinde oynayamayacak. Sahalara dönüşü ise en az 2 hafta sürecek.

Fenerbahçe Sağlık Heyeti, Hollandalı futbolcunun ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giymesini hedefliyor. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Lens, Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 1 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.



Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a da serbest vuruştan bir gol atmıştı.



Manchester United'a attığı frikik golünün sevincini yaşadığı bir fotoğrafı paylaşan Lens, yaptığı açıklamada, "Maalesef önümüzdeki birkaç hafta oynayamayacağım. Güçlü dönmek için çok çalışacağım. Bütün güzel mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.