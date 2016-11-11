T24 LogoT24 Logo
Spor

Lens'ten Fenerbahçe'ye kötü haber

Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile oynadığı maçta sakatlanan Lens'ten, Fenerbahçe'ye kötü haber geldi

11 Kasım 2016 21:37

Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Lens'in arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti. İstanbul'a dönen ve tedavisine başlanan Lens, Galatasaray derbisinde oynayamayacak. Sahalara dönüşü ise en az 2 hafta sürecek.

Fenerbahçe Sağlık Heyeti, Hollandalı futbolcunun ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giymesini hedefliyor. Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Lens, Spor Toto Süper Lig'de 6 maçta 1 gol - 4 asistlik performans sergilemişti. 

Lens, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'a da serbest vuruştan bir gol atmıştı.

Manchester United'a attığı frikik golünün sevincini yaşadığı bir fotoğrafı paylaşan Lens, yaptığı açıklamada, "Maalesef önümüzdeki birkaç hafta oynayamayacağım. Güçlü dönmek için çok çalışacağım. Bütün güzel mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

lensfenerbahçesakatlıkhollanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24