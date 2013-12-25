Adnan Şenses tadavi gördüğü hastahanede vefat etti

Usta sanatçı Adnan Şenses mide kanseri tedavisi gördüğü hastahanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Mide kanserine yakalanan ve geçirdiği ameliyatların ardından kemoterapi tedavisine başlanan Adnan Şenses, 7 Kasım tarihinden beri tdavi gördüğü Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'nde saat 20.30 sularında vefat etti.

Geçen ay kalbi duran sanatçı 24 saat boyunca vücut ısısı düşürülerek tekrar hayata döndürülmüştü.

Adnan Şenses kimdir?

Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen bestekar söz yazarı ve eski sinema oyuncusudur.

İlkokula Ankara İsmet İnönü ilkokulu'nda başlayan Adnan Şenses, tahsilinin devamını İstanbul'a taşındıkları Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı.

Ailesinin isteği üzerine marangozlukla ilgilenen Şenses, 1956 yılında çevresinin sesine verdiği ilgi doğrultusunda müzik hayatına atıldı. İlk musiki derslerini Suzan Yakar Rutkay'dan aldı.

İlk önce Ankara Radyosu'nda çalışan Şenses, 16 yıl burada hizmet etti. Ardından, ünlü gazinolarda çalıştı, 47 film çevirdi ve birçok albüm yayımladı.

2013 yılında Sezen Aksu'nun hediye ettiği "Bekleyemedin Mi" ve "Kaybolan Yıllar" isimli şarkılarının da bulunduğu "Adnan Şenses Bir Efsanedir" albümünü yayınladı. Albümde Sezen Aksu dışında Selami Şahin ve Selçuk Tekay gibi isimlerin de şarkıları bulunuyor.



