Adnan Şenses hastaneye kaldırıldı

Mide kanserine yakalanan ve geçirdiği ameliyatların ardından kemoterapiye başlayan Adnan Şenses, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ayaklarında şişme olduğu ve son dönemde hayli zayıflayıp 56 kiloya kadar düştüğü öğrenilen sanatçı, eşi ve yeğeni tarafından Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'ne götürüldü. Şenses'in tedavi altına alınmasının ardından hastane sanatçının yakınlarının akınına uğradı. Şenses'i ziyaret eden Selçuk Ural, sağlık durumuyla ilgili, "şu anda pek iyi değil. İnşallah iyi olur. Biliyorsunuz uzun zamandır kanser tedavisi görüyor. 50 kilo kaldı. Allah'tan umut kesilmez. Herkesin dualarını bekliyoruz" dedi.