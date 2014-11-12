Adli yıl açılış töreni resmen kaldırıldı

TBMM Adalet Komisyonu, yargı paketinin ikinci gün görüşmelerinde Yargıtay’da 1 Eylül’de adli yıl açılış töreni yapılmasını AKP'li üyelerin oylarıyla kaldırdı.

Muhalefetin “tepkisel düzenleme”, “ hınç alma”, “Sayın cumhurbaşkanı tak diye emredecek biz şak diye yapacak mıyız? Ayıp” eleştirilerine ve tartışmalara rağmen AKP'li üyelerin oylarıyla madde kabul edildi.

Yargıtay Kanunu’ndaki adli yıl açılış töreninin yasal dayanak olan 1973’ten beri bulunan madde kaldırıldı.

'Cüppelerini çıkartıp siyaset yapsınlar'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “1943 yılından bu yana adli yıl açılış törenleri yapılıyor. Barolar ve başsavcılıklar yapabiliyor. Yine Yargıtay geleneksel törenini sürdürecektir. Bütçe ile ilgili bir sıkıntı da yaşanmaz. Yaşanırsa çözeriz” dedi.

AK Partili Ramazan Can ise maddeyi savunurken, “Biz töreni yasaklamadık. Sadece yasal dayanağını kaldırdık. Bu törenler Başbakanların azarlandığı, milli iradenin aşağılandığı, Başbakanlara konuşma ve cevap hakkı tanınmadan yapılan toplantılar şeklinde geçmektedir. Siyaset yapılacak yerler bellidir. Cüppelerini çıkarsınlar siyasetlerini öyle yapsınlar” dedi.

'AKP yargısı yaratmak istiyorsunuz'

CHP’li Dilek Akagün Yılmaz, Ramazan Can’ın özür dilemesi gerektiğini savundu ve Yargıtay’a gözdağı verilip intikam alındığını öne sürdü. Yılmaz, “Eğer bu anlayışla gidersek yargıyı kendinize bağlamak istiyorsunuz. Bir AKP yargısı yaratmak istiyorsunuz” dedi.

AK Partililerin "O törenlerde Başbakan azarlanıyor. Siyasetin daniskası yapılıyor" itirazlarına CHP'liler "Yasayla tören kaldırmanın adı demokrasi değildir" yanıtı verdiler.

O dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın açılış töreninde Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun konuşmasına tepki göstermişti, Bu tartışmanın ardından Erdoğan Adli Yıl açılış törenine gitmemişti.