Adli yıl açılışına hükümet ayarı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu arasında gerginliğe yol açan ve hükümetin katılmama kararı alarak iştirak etmediği adli yıl açılış törenini yasal zorunluluk olmaktan çıkarılacağını açıkladı.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Bozdağ, “Yargıtay, barolar, herkes adli yıl açılışı yapabilir. Bu noktada tam bir hürriyeti egemen kılmak daha yerinde olur" dedi.

"Avrupa ülkelerinin neredeyse hiçbirinde böyle bir merasim söz konusu değil" diyen Bozdağ, "Bu noktada tekelciliğe son vermek doğru olan adımdır" şeklinde konuştu.

Hali hazırda her ilde başsavcılıklar tarafından kutlama yapıldığının altını çizen Adalet Bakanı, "Bundan sonra da her yerde nasıl kutlanıyorsa Yargıtay da kutlayabilir. İstediklerini davet edebilirler" dedi.

Bozdağ, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun Barolar Birliği Başkanı’nın konuşma yapabilmesi yönündeki kararını da eleştirdi. Kurulun, Cumhurbaşkanı yerine Barolar Birliği Başkanı’nı seçtiğini belirten Bozdağ, “Bu fevkalade büyük bir saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.