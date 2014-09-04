T24 LogoT24 Logo
Gündem

Feyzioğlu: Adli yıl açılış törenini kaldırırlarsa kendi törenimizi kendimiz yaparız

Adalet Bakanı Bozdağ'ın adli yıl açılış töreninin kaldırılacağını açıklamasının ardından gözler, yapılacak değişikliğe ve yeni uygulamaya çevrildi

04 Eylül 2014 08:49

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, 71 yıldır süregelen adli yıl resmi açılış töreninin kaldırılacağı açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin, 1 Eylül’deki açılışta konuşmacı olduğu gerekçesiyle boykot ettiği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, uygulamanın kaldırılması halinde gelecek yıl kendi törenlerini yapacaklarını söyledi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre hükümet, Yargıtay’daki adli yıl açılış törenlerinin yasal dayanağını oluşturan Yargıtay Kanunu’nun 59’uncu maddesindeki, ‘Adli yılın açılışı’ düzenlemesini kaldıracak. Bu maddenin kaldırılmasının ardından her ilde başsavcılıklarca açılış yapılacak. Böylece Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın (TBB) konuşma yaptığı ve muhalefet temsilcilerinin katıldığı tören ve resepsiyon düzenlenmesi olmayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin, 1 Eylül’deki açılışta konuşmacı olduğu gerekçesiyle boykot ettiği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, uygulamanın kaldırılması halinde gelecek yıl kendi törenlerini yapacaklarını söyledi. Feyzioğlu Hürriyet’e, “Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. Adli yıl açılış törenlerinde kendi düşünceleri dışında hiçbir düşünceye tahammülü olmayanlar kanunla töreni kaldırabilirler. Biz bu defa binlerce avukat ve milyonlarca yurttaş el ele kendi törenimizi yaparız. Asıl tören de bu olur” dedi.

 

Yargı 'hasım' ilan edildi

 

Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Karadağ ise Hürriyet’e, “Gelenekler yasayla kaldırılamaz. Hükümet ‘Ben yaptım oldu’ derse bu da dünyada bir ilk olacaktır. Cumhurbaşkanı ve hükümet, yargı gücünü itibarsızlaştırma amacı güden davranışlarına bir yenisini eklemiştir. Yargının kendisini hasım ilan etmiştir” dedi.     

 

ETİKETLER

metin feyzioğluadli yıl açılış töreniyargıtaykendimiz yaparızerdoğankonuşmakatılımadalet bakanıbozdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24