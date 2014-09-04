Feyzioğlu: Adli yıl açılış törenini kaldırırlarsa kendi törenimizi kendimiz yaparız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, 71 yıldır süregelen adli yıl resmi açılış töreninin kaldırılacağı açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin, 1 Eylül’deki açılışta konuşmacı olduğu gerekçesiyle boykot ettiği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, uygulamanın kaldırılması halinde gelecek yıl kendi törenlerini yapacaklarını söyledi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre hükümet, Yargıtay’daki adli yıl açılış törenlerinin yasal dayanağını oluşturan Yargıtay Kanunu’nun 59’uncu maddesindeki, ‘Adli yılın açılışı’ düzenlemesini kaldıracak. Bu maddenin kaldırılmasının ardından her ilde başsavcılıklarca açılış yapılacak. Böylece Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın (TBB) konuşma yaptığı ve muhalefet temsilcilerinin katıldığı tören ve resepsiyon düzenlenmesi olmayacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerinin, 1 Eylül’deki açılışta konuşmacı olduğu gerekçesiyle boykot ettiği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, uygulamanın kaldırılması halinde gelecek yıl kendi törenlerini yapacaklarını söyledi. Feyzioğlu Hürriyet’e, “Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. Adli yıl açılış törenlerinde kendi düşünceleri dışında hiçbir düşünceye tahammülü olmayanlar kanunla töreni kaldırabilirler. Biz bu defa binlerce avukat ve milyonlarca yurttaş el ele kendi törenimizi yaparız. Asıl tören de bu olur” dedi.

Yargı 'hasım' ilan edildi

Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Karadağ ise Hürriyet’e, “Gelenekler yasayla kaldırılamaz. Hükümet ‘Ben yaptım oldu’ derse bu da dünyada bir ilk olacaktır. Cumhurbaşkanı ve hükümet, yargı gücünü itibarsızlaştırma amacı güden davranışlarına bir yenisini eklemiştir. Yargının kendisini hasım ilan etmiştir” dedi.