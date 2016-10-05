"Adil Öksüz'ün en son saklandığı yer bulundu"

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin talimatını Pennsilvanya’dan getirdiği ve TSK’nın ‘hava imamı’ olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün yurtdışına kaçmadan önce kaldığı yerin bulunduğu belirtildi. Öksüz'ün Kırklareli’nin sınır köyü Çeşmeköy’de, Fethullah Gülen cemaatine bağlı bir şirkete ait arazinin yanındaki boş bir bağ evinde saklandığı iddia edildi.

Sabah’ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin en kilit ismi olarak görülen firari Adil Öksüz'ün kaldığı son yer bulundu. Öksüz, iddiaya göre bir hafta önce Bulgaristan veya Yunanistan'a kaçtı. Kaçışından önce de Kırklareli'nin sınır köylerinden Çeşmeköy'de, ‘FETÖ’ bağlantısı olduğu öne sürülen bir şirketin arazisinin hemen yanında terk edilmiş bir bağ evinde kaldı.

İstanbul'da yaşayan Çeşmeköylü bir vatandaş, akrabalarının köydeki arazisiyle ilgili jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarcının ifadesine göre, sahipleri 15 Temmuz sonrası ‘FETÖ'den tutuklanan Yavaşçalar Av Spor Malzemeleri şirketi yetkilileri, 2014'te Çeşmeköy'de düşük fiyatlara arazi toplamaya başladı.

Yerde yakılmış gazete külleri…

İhbarcı, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde sık sık Adil Öksüz'ün adının geçtiğini anımsadığını söyledi. Şirket tarafından satın alınan arazinin boş olduğunu, bölgede terk edilmiş evler bulunduğunu da dile getirdi. Bunun üzerine bölgeye intikal eden kolluk güçleri, bir bağ evinde kısa süre öncesine ait yaşam izlerine rastlandı ancak kimse bulunamadı. Öksüz, iddiaya göre yurtdışına kaçmadan önce terk edilmiş haldeki bu bağ evinde kaldı.

Tek odalı, birkaç metrekare büyüklüğünde, kerpiçten bağ evinde, kurulu kuzine bir soba bulunurken, birçok ev gereçlerinin yanı sıra bir de döşeği üzerinde yatak görüldü. Yerde çok yakın zamanda yakıldığı belli olan gazete külleri ve bir bidon turşu bulundu.