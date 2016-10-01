T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: En büyük endişem, Adil Öksüz'ün konuşmaması için öldürülme ihtimali

"Birileri Adil Öksüz'ü koruyor birisi korumasa böyle bir şey olmaz zaten"

01 Ekim 2016 02:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün öldürülme ihtimali olduğunu söyledi.

CNN Türk’te Taha Akyol’un sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu,  15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından darbenin merkezi Akıncı Üstü’nde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Adil Öksüz’ün durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öksüz’ün gözaltına alındığı sırada üzerinden GPS  cihazı bulunduğu iddiaları ile ilgili olarak  “Birileri bunu koruyor birisi korumasa böyle bir şey olmaz zaten o cihat nedir?” diyen Kılıçdaroğlu, “Öksüz’ün bir örgüt tarafından korunduğu” söyledi. “Bunu arkasında gülü bir örgüt var yerli yabancı fark etmez korunuyor” ifadelerini kullandı.

“Öksüz’ün konuşmaması için öldürülme ihtimali bulunduğunu” söyleyen Kılıçdaroğlu, “En büyük endişem de öldürülme ihtimali var konuşamasın diye öldürülme ihtimali var. Geçmişte buna benzer çok olaylar oldu Türkiye’de” dedi.  

ETİKETLER

adil öksüzkemal kılıçdaroğluchphava kuvvetleri imamıöldürülme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24