T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Adil Öksüz'ün baldızları serbest bırakıldı

Öksüz'ün baldızlarından birisi "Bir kişi için bütün ülkeyi yakmayın" demişti

10 Eylül 2016 00:59

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘havacıların imamı’ olduğu öne sürülen Adil Öksüz’ün gözaltına alınan baldızları serbest bırakıldı.

Adil Öksüz'ün, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının  başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesinde  gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen baldızları Belkıs Nur T. (33) ve Seyyide  Öznur Y'nin (19) savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol ve  yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Belkıs Nur T'nin 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'da hesabının  bulunduğu, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Fatih Üniversitesi mezunu olduğu, Özel Serhat eğitim Kurumları'nda öğretmenlik yaptığı ve eşi Ökkeş T'nin de  Ankara'da yürütülen 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma  kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenilmişti.

Seyyide Öznur Y'nin de Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve Özel Fatih  Üniversitesinde Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğu bildirilmişti.

Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Öksüz'ün, Akyazı ilçesinde  yaşayan kayınpederi Cevat Yıldırım 13 Ağustos'ta, kayınvalidesi Hatice Yıldırım  ise 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

4 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin  savcılık sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, Adil Öksüz'ün  kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan ile tekniker Volkan  Oğuzeş, astsubay Yaşar İncioğlu ve fabrika işçisi M.T. tutuklandı, doktor Ş.B.  ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

 

ETİKETLER

adil öksüzbaldızgözaltıserbest

İlgili Haberler

Adil Öksüz'ün 3 baldızı gözaltına alındı

İki gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan ve ardından kayıplara karışan Adil Öksüz'ü arama çalışmaları sürüyor

Adil Öksüz’ün baldızı: Bir kişi için bütün aileyi yaktılar!

“Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum; devlet için her şeyi yapmaya hazırız!”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24