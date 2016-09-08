Adil Öksüz'ün 3 baldızı gözaltına alındı

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu iddiasıyla aranan Adil Öksüz'ün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan baldızları Naciye Alişan, Belkıs Nur Tetik ile Seyyide Öznur Yıldırım gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adil Öksüz'ün Akyazı'da yaşayan baldızı Naciye Alişan'ı gözaltına aldı.
Naciye Alişan, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülürken, sorguya alındı. Firarda bulunan Adil Öksüz'ü arama çalışmaları ise devam ediyor.