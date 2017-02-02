Adil Gür: 'Evet' oyları yüzde 54 bandında görünüyor

A&G’nin Başkanı Adil Gür, şirketinin yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. “MHP seçmeninin 4'te 3'ünün‘hayır’ oyu vereceğine dair yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor” diyen Gür, “MHP seçmeninin diğer üçte biri ise henüz ‘kararsız’ durumda. ‘Evet’ oyları yüzde 54 bandında görünüyor” dedi.

Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor’un haberine göre, araştırma kuruluşu A&G’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, son yaptığı kamuoyu yoklamasının ipuçlarını paylaştı

“Katılım yüksek olacak”

Gür şöyle konuştu:

“Referanduma katılımın düşük olacağı yönünde görüşler var. Yaptığımız araştırmada aksine seçmenin yüzde 81-82’lik bölümü sandığa mutlaka gideceğini söylüyor.

“MHP seçmeninin üçte 1'i kararsız”

“MHP seçmeninin dörtte üçünün ‘hayır’ oyu vereceği yönünde yapılan spekülasyonlar da gerçeği yansıtmıyor.

“Bizim araştırmamızda MHP seçmeninin üçte biri kesin olarak ‘evet’ diyeceğini, üçte biri de ‘hayır’ oyu vereceğini söylüyor. MHP seçmeninin diğer üçte biri ise henüz ‘kararsız’ durumda.

“‘Evet’ yüzde 54 bandında”

“Anayasa değişikliği için sandığa gidecek olan seçmene, oyunu hangi kritere göre kullanacağı sorusunu da yönelttik.

“’Evet’ oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini ‘Erdoğan’a duyduğumuz güven’ olarak, ‘Hayır’ oyu verecekler ise ‘Erdoğan karşıtlığı’ ile açıklıyor. ‘Evet’ oyları yüzde 54 bandında görünüyor.”