T24 LogoT24 Logo
Politika

Adil Gür: 'Evet' oyları yüzde 54 bandında görünüyor

"Araştırmamızda MHP seçmeninin üçte biri kesin olarak 'evet' diyeceğini, üçte biri de 'hayır' oyu vereceğini söylüyor"

02 Şubat 2017 12:32

A&G’nin Başkanı Adil Gür, şirketinin yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. “MHP seçmeninin 4'te 3'ünün‘hayır’ oyu vereceğine dair yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor” diyen Gür, “MHP seçmeninin diğer üçte biri ise henüz ‘kararsız’ durumda. ‘Evet’ oyları yüzde 54 bandında görünüyor” dedi.

Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor’un haberine göre, araştırma kuruluşu A&G’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, son yaptığı kamuoyu yoklamasının ipuçlarını paylaştı

“Katılım yüksek olacak”

Gür şöyle konuştu:

“Referanduma katılımın düşük olacağı yönünde görüşler var. Yaptığımız araştırmada aksine seçmenin yüzde 81-82’lik bölümü sandığa mutlaka gideceğini söylüyor.

“MHP seçmeninin üçte 1'i kararsız”

“MHP seçmeninin dörtte üçünün ‘hayır’ oyu vereceği yönünde yapılan spekülasyonlar da gerçeği yansıtmıyor.

“Bizim araştırmamızda MHP seçmeninin üçte biri kesin olarak ‘evet’ diyeceğini, üçte biri de ‘hayır’ oyu vereceğini söylüyor. MHP seçmeninin diğer üçte biri ise henüz ‘kararsız’ durumda.

“‘Evet’ yüzde 54 bandında”

“Anayasa değişikliği için sandığa gidecek olan seçmene, oyunu hangi kritere göre kullanacağı sorusunu da yönelttik.

“’Evet’ oyu vereceklerin önemli bir bölümü, bunun sebebini ‘Erdoğan’a duyduğumuz güven’ olarak, ‘Hayır’ oyu verecekler ise ‘Erdoğan karşıtlığı’ ile açıklıyor. ‘Evet’ oyları yüzde 54 bandında görünüyor.”

 

 

 

 

ETİKETLER

AGMHPanketaraştırma şirketi

İlgili Haberler

"MHP'li seçmenin yüzde 94'ü 'hayır' diyecek, kararsızlar AKP'den"

Ülkücü yazar: Devlet Bahçeli ve 1-2 has adamının dışında bu partililerin evet'çileri yerle bir

Kulis: AKP'de "Evet oyları yüzde 55'in altında kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi zora girer" deniyor

"Yüzde 60’ın üzerinin başarıyı getireceğine atıf yapılıyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24