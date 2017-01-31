"MHP'li seçmenin yüzde 94'ü 'hayır' diyecek, kararsızlar AKP'den"

Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri, Meclis'ten geçerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Gündem Özel'de açıklanan nabız yoklamasına göre, MHP tabanının yüzde 94'ü 'hayır' demekte kararlı. Devlet Bahçeli ve 1-2 has adamının dışında bu partililerin evet'çileri yerle bir" dedi. Ayeri, kararsızların AKP seçmenlerinden oluştuğunu öne sürdü.

Burhan Ayeri'nin "MHP'nin yüzde 94'ü hayır diyecek" başlığıyla yayımlanan (31 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Hani bir yakıştırma vardır;" kendi ayağına sıktı". MHP'de durum bu. Gündem Özel'de açıklanan nabız yoklamasına göre MHP tabanının yüzde 94'ü HAYIR demekte kararlı. Devlet Bahçeli ve 1-2 has adamının dışında bu partililerin evet'çileri yerle bir. Düşünüyorum da bu kadar öngörüsüz strateji mümkün mü? Düşüncem tek noktada düğümleniyor; "İlk seçimde parlamento garantisi alındı. Başka kaçarı yok"

Tuğrul Türkeş ve bir zamanlar AK partiyi yerden yere vuran Numan Kurtulmuş örnekleri ortada. Hele Kurtulmuş'un AK partiye yönelttiği ağır eleştiriler hatırlandıkça. "AK Partili bayanların altlarındaki son model cipler) söylevlerini unutmak mümkün mü? Bu zat şimdi Başbakan Yardımcısı. Hatta tüm bakanların sözcüsü. Eh, Devlet Bahçeliye de şanlı mazisine yakışır bir görev bulunur (Dış Türkler Bakanlığı) gibi! Türk Dünyası bunu kabul eder mi? İşte zbu zor.

Kararsızlar AK Parti'den

Deniz Bayramoğlu'nun başarıyla yönettiği - Ahmet Hakan ve Şirin Payzın'a ihtiyaç kalmadı- programda ilginç tespitler yapıldı. Prof. Dr. Emre Bağce'ye göre referandum sonucunu kararsızlar belirleyecek. bunu zaten biliyorduk. yeni taraf hepsinin mütedeyyin, muhafazakar olması . Yani AK Parti'den. Stüdyodaki 2 Ankara'daki 1 iktidar yandaşının bunu tasdik etmeleri çarpıcıydı.

Yeni yöntemler

AK Partinin stratejisini belirleyenlerden İbrahin Uslu 9 veya 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi propagandaya değindi, "Her seçim olduğu gibi yeni yöntemler denenecek" dedi. İktidar partisinin bu kez en büyük handikapı aklına bile gelmedi; Erol Olçok artık yok. 15 Temmuz'da kaybettiğimiz bu isim AK Parti'nin slogan makinasıydı. Yerini doldurmak çok zor.

İşin slogan boyutu ayrı. Kafalarda kalacak şarkı türkü bulmak önemli. Bazı adı büyüğe çıkmış şarkıcılar gibi yürütmeyle bunu temin güç. Çünkü geçen seçimlerdeki çalıp çırpma şarkı Dombra'ya artık kimse tahammül edemez. İntihalci Uğud Işılak en kısa süreli milletvekilliği yaşadı. Bu hata bir daha tekrarlanmamalı. Hatta engellenmeli.

Rıdvan'ın çıkışı planlı

CNN Türk'teki programda başarılı bir tartışmacı izledim. Elif Dördüncü Aydemidr, dopdolu biri. Son yıllarda parlamenter sistemden başkanlığa geçen sadece 2 ülke olduğunu söyledi. İkisi de Afrika'dan; Gambiya ve Malavik. Aydemir'in en ilginç tespiti ise Rıdvan Dilmen'in videolu çıkışıydı. "Bu bir testti Organizasyonun amacı vatandaşın tepkisini ölçmekti. Olayı AK Parti organize etti" şeklinde konuştu. Doç Dr. Ahmet Kasım Han'a gelince bu iyi laf eden, çarpıcı öneriler getiren isim hakkında biraçz bilgi vermek istiyorum. Han, Afgan krallığı hanedanından gelmekte. Hatta Kraliçe süreyya ile akrabalığı var.. Israrla, "Bu seçim değil referandum" dedi. Ortada bir HAYIR bir de EVET var. Takım gibi oylama olmayacak" tezini savundu. asıl uyarısını CHP'ye yaptı; "Taklitten kaçının, yeni şeyler bulun" sözlerinin sonuna doğru söyledikleri ise daha çarpıcıydı:

"3 ayrı Hayır'cı kampanya göreceğiz. bunlar birbirlerinin ayağına basmadan olayı götürürlerse sonuç alırlar"

Ötekiler

Çetiner Çetin tarafsızlık söylevlerini bir tarafa attı. açıkça AK Parti sözcülüğü yapıyor. Onunla ilgili bir tespitimidile getirmek istiyorum. Daha önceki röportajlarında benzeşen iki görüntüye