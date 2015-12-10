Adele Türk asıllı çıktı

Son albümündeki ‘Million Years Ago’nun, Ahmet Kaya’nın ‘Acılara Tutunmak’ adlı şarkısıyla benzerlik taşıdığı yönündeki tartışmaların odağında olan İngiliz şarkıcı Adele’in Türk asıllı olduğu öğrenildi. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu imzalı haberde, Adele’in 6 yıl önce verdiği bir TV röportajında “Ailem Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı” dediği ifade edildi.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te “Adele'in kökeni Türk çıktı” başlığıyla yayımlanan (10 Aralık 2015) haberi şöyle:

Günlerdir Million Years Ago şarkısının, Ahmet Kaya’nın Acılara Tutunmak şarkısıyla benzerliği tartışılan Adele’in bugüne kadar bilinmeyen bir özelliğini öğrendim...

Meğer bir yanıyla Türk kökenliymiş ünlü şarkıcı...

Bunu ben uydurmuyorum, Adele’in kendisi söylüyor...

2009 yılında verdiği bir röportajını izlerken kulaklarımla duydum bunu...

Ünlü şarkıcının Hollanda’nın RT4 kanalına bundan 6 yıl önce, daha şöhretinin ilk yıllarında verdiği bir röportaj var...

Linkini yazının sonunda vereceğim...

Doğup büyüdüğü yerleri gezerken bir yandan hayatını anlattığı o röportajında, konu Adele’in kilolarına geliyor...

Müzikte görselliğin önemli olmadığını kastederek, “Müzik kulak içindir, göz için değil... Görünüşüm de dünya için değil erkek arkadaşım için önemli... O mutlu olduğu sürece mutluyum. Ve o beni olduğum gibi seviyor” diyor Adele...

Sonra da 13 yaşından bu yana hiç zayıf biri olmadığını Britney Spears esprisi yaparak anlatıyor:

“Britney Spears kadar zayıf görünmek ne kadar para tutuyor biliyor musun? Ne öyle bir param ne de zamanım var. Bu hiç benlik bir şey değil.”

“Kilolarım babamdan geliyor”

Ardından laf yemek yemeye geliyor: “Yemek yemeyi seviyorum... Aslında çok komik, çünkü bütün ailem zayıf. Ailem Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı... Ben babamdan dolayı yarı Galli’yim, bu yüzden de yuvarlak hatlarım var. Kilolarım babamdan geliyor.”

Röportajda aynen bunları söylüyor Adele...

Ailesinin Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı olduğunu anlatıyor.

Ancak soru soran televizyoncu konunun üzerine gitmediği için bu laf bu kadarıyla kalıyor röportajda...

Türkiye’yle ailesinin bağlantısı nedir, kökenleri anne tarafından mı yoksa başka bir yolla mı bizim buralara uzanıyor öğrenemiyoruz...

İnternette de araştırdım, Adele’in Türk kökenli olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi yok...

Ama kendisinin kameralar karşısında yaptığı bu açıklama var işte...

Şarkısının Ahmet Kaya’nın Acılara Tutunmak’la benzer melodiler taşımasının üzerine bir de Türk kökenlerinin ortaya çıkması çok ilginç...

O Türk kökenli ilişkiler Adele’i daha önceden Ahmet Kaya şarkılarıyla tanıştırmış olabilir mi bilmiyoruz...

İngiliz gazeteleri, şarkı benzerliğiyle ilgili Adele’den henüz bir açıklama alamadı...

Independent ve Daily Mail konuyu haber yaptı ama Adele’in sessizliğini koruduğunu yazdılar...

Eğer konuşursa, şu Türk kökeni meselesine de bir açıklık getirir umarım...

Not: Aşağıda linkini verdiğim röportajın 7. dakikasında ailesinin Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı olduğunu söylüyor Adele...

https://www.youtube.com/watch?v=R95x82DxXY0