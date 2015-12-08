Metin Özülkü: Adele ile Ahmet Kaya'nın şarkısının benzerliği tesadüf

Adele’in son albümü “25”te yer alan “Million Years Ago”nun, Ahmet Kaya’nın “Acılara Tutunmak” adlı şarkısıyla aynı olduğu iddia edildi. Müzik davalarında bilirkişi olarak yer alan Metin Özülkü ise müzik dünyasına bomba gibi düşen bu iddiayla ilgili “Sıradan bir tesadüf” dedi.

Adele’in, Ahmet Kaya’nın unutulmaz “Acılara Tutunmak” şarkısına İngilizce söz yazdığı ve sadece birkaç notasını değiştirip “Milyon Years Ago” adıyla son albümüne aldığı iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcının yeni hit’i “Hello”da da birlikte çalıştığı Greg Kurstin ile hazırladığı “Milyon Years Ago” hakkında dün Twitter’a yorum yağdı.

Ancak müzik davalarında bilirkişi olarak yer alan Metin Özülkü, bu benzerliğin sıradan bir tesadüf olduğu görüşünde. Hürriyet'ten Sinem Vural'a konuşan ünlü müzisyen, iki eser arasındaki duyumsal benzerliğin normal olduğunu, çok bilinen bir armonik kalıp kullanıldığını söyledi:

“Evet, ikisi de birbirine hissiyat ve duyum olarak çok benziyor. Fakat bana kalırsa bu sadece sıradan bir tesadüf. Çünkü müzikte çeşitli armonik kalıplar var. Ve burada aynı armonik kalıp içinde yapılmış iki besteden söz ediyoruz. Araştırırsanız dünyada bunlara benzer daha pek çok şarkı bulabilirsiniz. Dolayısıyla Amerikalı bestecinin, Ahmet Kaya şarkısından esinlendiğini ya da çaldığını iddia edemeyiz. Bu sıradan bir melodi. Ahmet Kaya’nınki de orijinal bir şarkı değil.”